محافظ أسيوط: حملات تعقيم وتطهير مستمرة وأخرى لضبط الأسعار.. صور

أسيوط هيثم البدرى – ضحا صالح

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية لضبط الأسعار ومنع التلاعب في السلع التموينية والتأكد من سلامة المنتجات ومنع الإتجار بها في السوق السوداء فضلا عن استمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والجهات الحكومية وقطاعات الخدمات بجميع المراكز والأحياء بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد حملة تموينية بمشاركة محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين استهدفت المحلات والجمعيات الاستهلاكية بشوارع وميادين حى شرق للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بالمحلات وضبط الأسعار والتأكد من توافر جميع السلع والمنتجات بالأسواق كما شارك السكرتير المساعد في حملات تطهير وتعقيم الشوارع والميادين بمراكز ديروط والقوصية ومنفلوط بمشاركة المهندس حسام محمدين رئيس مركز ديروط والمهندس مدحت القاضي رئيس مركز منفلوط وهويدا شافعي رئيس مركز القوصية وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم تكليف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد بترأس حملات مكبرة بالمراكز والقري لتعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وقصور الثقافة والمنشآت التعليمية والوحدات الصحية والمستشفيات والوحدات البيطرية والجمعيات الزراعية حيث ترأس نائب المحافظ الحملات التي يتم شنها بحي شرق وحي غرب وقرى مركز أسيوط، وترأس السكرتير العام حملات مراكز الجنوب، والسكرتير العام المساعد حملات مراكز الشمال وذلك للتأكيد والتشديد والإشراف على تنفيذ الحملات المقررة لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير بالتنسيق مع كافة الجهات للحماية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد كما شملت الحملات تطهير وتعقيم قصور الثقافة والمكتبات بجميع قرى ومراكز المحافظة.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

وحث المحافظ ؛ المواطنين على الإلتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن أسيوط والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.



حملات تطهير بالمراكز وحملات تموينية لضبط الأسعار



حملات تطهير بالمراكز وحملات تموينية لضبط الأسعار



حملات تطهير بالمراكز وحملات تموينية لضبط الأسعار