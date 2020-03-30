اليوم السابع
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محافظ أسوان يشدد على عدم الإدلاء بتصريحات حول "كورونا" إلا عن طريق "الصحة"

الإثنين، 30 مارس 2020 09:11 ص
محافظ أسوان يشدد على عدم الإدلاء بتصريحات حول "كورونا" إلا عن طريق "الصحة" اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليمات مشددة للمسئولين بعدم الإدلاء بأى تصريحات أو نشر أى معلومات تتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد، إلا فى نطاق الاختصاصات والمهام المكلفة بها مع الرجوع للسلطة المختصة قبل النشر على أن يتم ذلك من خلال وزارة الصحة ومديرياتها التابعة.

وكانت مستشفى العزل بمنطقة الصداقة الجديدة بأسوان، شهدت أمس لأول مرة خروج 6 حالات من المتعافين من مرض كورونا، بعد أن تحولت نتائجهم إلى سلبية، من بينهم أجنبى روسى الجنسية، وكانت نتائج التحاليل الطبية ل12 شخصا من المحتجزين بمستشفى العزل داخل مستشفى أسوان التخصصى، تحولت إلى سلبية بعد مرور 7 أيام على دخولهم العزل، ثم تحولت النتائج الأخيرة ل6 منهم إلى سلبية تماما وتم السماح لهم بمغادرة المستشفى والعودة إلى منازلهم مرة أخرى.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة والمخصصة لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، استقبل أول حالة إصابة من أبناء محافظة أسوان، اليوم الأحد، لموظف كان مختلط بشكل مباشر مع السائحين، وذلك بعد ظهور نتائج التحاليل الطبية الأولية.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة، أن الحالة لشخص يدعى "م.ع" 43 سنة، من محافظة أسوان، وأن نتائج التحاليل للحالة أظهرت إيجابية المصاب بفيروس كورونا، وتم نقله إلى مستشفى العزل بالصداقة الجديدة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وجارى عمل مسح للمخالطين للحالة.

واستقبلت مستشفى العزل بأسوان، 32 حالة مشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من محافظات الصعيد خارج أسوان، مؤكدا أنه تم الانتهاء من رش وتعقيم وتطهير 28 فندق عائم "باخرة سياحية" بمحافظة أسوان على مدار الأسبوع الماضى، فى إطار اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وحماية صحة وسلامة المواطنين، خاصة بالأماكن التى يقيم فيها ويتردد عليها السائحون الأجانب خلال تواجدهم بأسوان.


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