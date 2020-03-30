محافظة الجيزة تلغى احتفالات العيد القومى للحد من التجمعات

كتب سيد الخلفاوى

هنأت محافظة الجيزة وكافه قياداتها التنفيذية، مواطنى المحافظة بحلول ذكرى العيد القومى للمحافظة، والتى مقرر لها 31 مارس الجارى بمناسبة ذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى فى ثورة 1919، حيث قدمت المحافظة خالص التمنيات بأن يحفظ الله وطننا العزيز من كل سوء.

وأعلنت المحافظة عن إلغاء احتفالات العيد القومى هذا العام وذلك تضامناً مع القرارات التى تتخذها الدولة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت محافظة الجيزة إنه سيتم الاكتفاء بافتتاح بعض من المشروعات الخدمية للمواطنين بالمحافظة دون أى تواجد من قبل المواطنين للحد من أى تجمعات.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الاستمرار فى بذل قصارى الجهد فى تقديم الخدمات للمواطنين دون أى إخلال، مؤكدا أنه تم الانتهاء من العديد من مشروعات الرصف والطرق والتطوير بعدد من القطاعات وكذا الاستمرار فى متابعة العمل بالمشروعات القومية دون تقصير أو إخلال لخدمة المواطنين.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين الالتزام بالإجراءات والتعليمات الوقائية حرصا على سلامتهم وكل عام أنتم بخير.

وكان محافظ الجيزة قد تلقى برقية تهنئة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء هنّأ خلالها قيادة ومواطنى المحافظة بمناسبة ذكرى العيد القومى للمحافظة متمنياً للجميع دوام السداد والتوفيق.

وكان محافظ الجيزة وجه بإيقاف الاحتفالات الشعبية والموالد لما تحوية من تجمعات بشرية تمثل خطورة علي المواطنين، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، قد اتخذت كافة التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا حفاظًا علي سلامة المواطنين والاهتمام برش وتطهير كافة الدواوين والمكاتب الإدارية والإدارات التى تقدم خدمات للمواطنين.

كانت اتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منها إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.