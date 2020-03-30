متهم باختراق حظر التجوال فى السلام للنيابة: "كنت عايز اشترى حاجة ساقعة"

كتب كريم صبحى

تباشر نيابة السلام برئاسة المستشار هيثم مشهور، التحقيق مع عامل بتهمة اختراق قرار حظر التجوال بعد الساعة السابعة مساء أمس .

كانت الأجهزة الأمنية المنتشرة فى شوارع مدينة السلام، فى ساعات الحظر القت القبض على "أ.ع" 22 سنة، عامل أثناء سيره فى الشارع أثناء ساعات حظر التجوال، وباستجواب المتهم اعترف أنه خرج من منزله إلى الشارع بحجة شراء "حاجة ساقعة"، على حد قوله فى التحقيقات، وبفحص بطاقته الشخصية، تبين انه مقيم فى مكان بعيد عن مكان ضبطه.

وتأتى هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

وقرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.