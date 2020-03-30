متخافيش على طفلك.. ارتفاع الحرارة قد يدل على إصابته بالتهاب الأذن الوسطى

كتبت نهير عبد النبى

حرارته مرتفعة يبقى أكيد كورونا"هو الرعب الذى يصيب الأمهات دائما عند اصابة طفلها بارتفاع فى درجة الحرارة ولكن هناك امراض ومشاكل عديدة تسبب ارتفاع الحرارة ويعتبر التهاب الاذن الوسطى ابرزها، لذلك ينصح بزيارة الطبيب للتأكد قبل الذعر والقلق.

وحسب ما ذكره موقع stanfordchildrens فإن هناك علامات أخرى تظهر على طفلك وتدل على الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى ومنها:

أعراض التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

1: التهاب شديد وألم في الأذنين.

2:تغيير ملحوظ في السمع.

3: الغثيان والقئ المستمر.

4:الشعور بالدوار والدوخة.

5:ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

6:صداع شديد..

7:تورم في الأذنين.

8: تصريف السوائل من الأذن.

كما ذكر الموقع بعض الأسباب التي تعرض طفلك لالتهاب الأذن الوسطى ومنها

أسباب اصابة الأطفال بـ التهاب الأذن الوسطى



ذكر الموقع أن الأطفال أكثر عرضا لالتهاب الأذن الوسطى لان قناة أوستاش وهى قناة تمتد من الأذن الوسطى وحتى مؤخرة الأنف والحنجرة أقصر وأكثر أفقيا عند الرضع والأطفال الصغار، ويسمح ذلك بدخول البكتيريا والعدوى بسهولة ، كما أن أجهزة المناعة عند الأطفال ضعيفة.

وهناك بعض العوامل التي تزيد من إصابة الطفل بالتهاب الأذن الوسطى وهى

عوامل تزيد من التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال



1:وجود عدوى الجهاز التنفسى، تزيد من خطر الإصابة بالتهاب الاذن الوسطى عند الأطفال.

2:بعض العيوب الخلقية عند الأطفال تسبب الإصابة بالتهاب الاذن الوسطى ومنها الحنك المشقوق، متلازمة داون".

3:إصابة أنبوب أوستاش مثل الانسداد والالتهاب، تعرض طفلك للإصابة بالتهاب الأذن الوسطى.

ولوقاية الأطفال من التهاب الأذن الوسطى المتكرر ينصح بـ " الاكثار من تناول السوائل الدافئة، الاهتمام بالرضاعة الطبيعية حيث انها تحتوى على عناصر وفيتامينات هامة للجسم، ابعاد الطفل عن الأماكن التي بها مدخنون"