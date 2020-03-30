كوالالمبور (أ ش أ)

سجلت ماليزيا اليوم الاثنين، 156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3 حالات وفاة جراء الإصابة بالمرض، وبحسب ما نقلته وكالة أنباء "برناما" الماليزية عن المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله فقد بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد حتى الآن 2626 حالة، وذلك بعد تسجيل 156 حالة جديدة حتى ظهر اليوم.