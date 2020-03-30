كما سجلت 3 حالات وفاء جديدة جراء الإصابة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 37 حالة، بحسب المسؤول الماليزي.
وأشار إلى أن 91 مريضا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات ليصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن إلى 479.