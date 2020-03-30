اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ليلى مقلد محامية بدرجة ملاك.. تبرعت بـ2 طن مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا

الإثنين، 30 مارس 2020 03:24 م
ليلى مقلد محامية بدرجة ملاك.. تبرعت بـ2 طن مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا المحامية ليلي مقلد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتخيل أنك تتوجه لمكتب محاماة وتجد على أبوابه لافتة مغلق لمساعدة الفقراء.. قد تتعجب أو تجد الأمر محض دعابة أو أن الحكاية برمتها خيالية إذا رواها أحدهم أمامكم يومًا ما لكن هذا حدث بالفعل.. فقد قررت المحامية الشابة ليلى مقلد إغلاق أبواب مكتبها والتفرغ لمساعدة الفقراء والمحتاجين فى زمن انتشار فيروس كورونا.. إليك القصة.

f3a18fc3-c402-4e4d-a76a-feb0505004cc

بعد 48 ساعة عصيبة مرت بها مصر بسبب الأحوال الجوية السيئة يومى 12و13 مارس الماضى، دخلت فى مواجهة جديدة مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وسعت الدولة بكل مؤسساتها إلى هذه المواجهة بقرارات حاسمة ومطالبات للمواطنين بالالتزام بإجراءات احترازية لمواجهة انتشار الفيروس، وقتها علمت ليلى مقلد أن دورها فى مكتبها لن يكون الأنفع للبلد فى المرحلة الحالية، ولذا قررت حاسمة إغلاق أبواب مكتبها والتفرغ لمساندة الدولة فى حربها ضد كورونا لتبدأ مشوارها الوطنى.

0dbafd73-5101-47a3-98d3-c79edf6e9ef8

بدأت ليلى مقلد فى دعم الدولة، بما تمتلكه من براعة قانونية يشهد لها الجميع، حيث عملت على التصدى بالقانون لأى مخالفات تجارية قد ترتكب فى حق المواطنين سواء كانت تلاعب فى الأسعار أو غش فى المنتتجات أو حجب للسلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق، ونشرت عبر صفحتها التى يتابعها الآلاف أرقام جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن أى مخالفات، كما نشرت فيديوهات تطالب المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات الدولة.

7df358ba-92a7-4f76-b79d-7187d8a82302

ومع تسارع وتيرة القرارات الحكومية بتعليق المدارس لمدة أسبوعين، للوقاية من فيروس كورونا، كانت ليلى مقلد أول من نادت بضرورة الانتباه لإغلاق الملاهى الليلية والديسكوهات لمنع التجمعات والاختلاط حفاظًا على سلامة المواطنين، وبالفعل استجابت الدولة لمطلبها وقررت إغلاقها نهائيًا للوقاية من انتشار الفيروس.

400f81f1-3341-4ddb-84d2-730df9cdf6ea

ورغم دورها الهام فى التوعية بصفتها أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى، قررت ليلى زيادة هذا الدور وبدء العمل على أرض الواقع بإطلاق مبادرة "إيد على إيد تساعد" والتى أعلنت من خلالها التبرع بكفالة 35 أسرة من أهالى مدينة نصر، وواصلت دورها الوطنى بتوزيع "الكمامات، القفازات الطبية، المواد المطهرة" بنفسها على العديد من الفئات الموجودة بالشارع المصرى بالإضافة إلى القيام بتوعية المواطنين بكيفية تحصين أنفسهم وعدم التعرض لمسببات المرض.

618ea9fc-0ac9-4b7f-bded-26a28b674f0e

واستقلت ليلى مقلد الأتوبيسات العامة، لتوزيع بتوزيع أدوات الوقاية والحماية على الركاب، كما قامت بشرح لكيفية الوقاية والحماية من الفيروس، وكيفية استخدام المواد التى يتم توزيعها، بالإضافة إلى ارشادات عامة تتعلق بظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا وما يجب على كل شخص اتخاذه حال شعوره بذلك، كما قامت أيضًا بالتوزيع على بعض عمال البناء المتواجدين فى مناطق كثيرة، وعمال النظافة العاملين فى الشوارع والباعة الجائلين، وسائقى الميكروباصات، وعمال الأمن والحراسة بالمنشأت السكنية والإدارية والتجارية بمدينة نصر.

746e879e-82b0-441b-856c-cbc124e3cba2

ومع إعلان الدولة عدة مرات للمواطنين بضرورة تخفيف الزحام والالتزام بالمنازل، ساهمت ليلى مقلد بالإعلان عن توزيع 2 طن من مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا ومساعدتهم على التواجد فى منازلهم حرصًا على سلامتهم، ولم تنسى أيضًا دورها فى التوعية، برسالة طمآنة لمتابعيها كتبت فيها :"سنعبر كما عبرنا آلاف المرات سنعبر وسنروى الرويات وتظل ذكرى بالتاريخ".

9443ee57-1a37-43e0-9f87-7d815a1a002a
 
17813d8b-d5cf-4f25-a99a-e73c3b1976ac
 
03558465-788b-4884-88b7-9e7c3abd50ea

 

 


فيروس كورونا

ليلي مقلد

توزيع مساعدات

خليك في بيتك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة