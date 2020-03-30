اليوم السابع
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لماذا يحتاج جسمنا إلى المخاط وكيف تحمى رئتيك من فيروس كورونا؟

الإثنين، 30 مارس 2020 09:00 ص
لماذا يحتاج جسمنا إلى المخاط وكيف تحمى رئتيك من فيروس كورونا؟ المخاط
كتبت فاطمة خليل

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عدوى فيروس كورونا الجديد لها أعراض مشابهة لأعراض الأنفلونزا العادية، والتي يمكن أن تصبح أكثر حدة، حيث يهاجم الفيروس التاجي رئتيك، مما يجعل التنفس صعباً، وهو ما يجعل الكثيرون يشعرون بالقلق بشأن صحة الرئة وكيفية تعزيز مناعتهم، فالرئة السليمة آلية دفاعية لجهاز المناعة لدينا، في هذا التقرير نتعرف على 4 طرق للحفاظ على صحة الرئة من عدوى فيروس كورونا، وفقاً لموقع تايمز أوف إنديا.

المخاط 1
المخاط 

لماذا يحتاج جسمنا إلى المخاط ؟
 

يحتاج جسمنا إلى المخاط، لأنه يعمل كآلية دفاع ضد الفيروسات، فعندما نتنفس بعض البكتيريا أو الفيروسات، يتم حبسها بواسطة المخاط في الرئتين، مما يمنعها من الدخول إلى أجسامنا، ثم يتم التخلص من هذا المخاط لاحقًا بواسطة الجسم عن طريق العطس أو السعال أو سيلان الأنف.

تبرز المشكلة عندما يكون لديك الكثير من المخاط في رئتيك، والأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو والتهاب الشعب الهوائية لديهم المزيد من المخاط في رئتيهم، ومن أجل الحفاظ على صحة رئتينا لمحاربة الجراثيم، يحتاج جسمنا إلى القدرة على تكسير المخاط بسرعة.

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طرق تكسير المخاط الزائد للحفاظ على صحة الرئتين من كورونا
 

1 - بذور الحلبة

خذ ملعقة كبيرة من بذور الحلبة واغليها في الماء لمدة 4-5 دقائق، صفيها وشربها دافئة.

يمكنك تناول كوب أو كوبين في اليوم، ويعمل على تكسير المخاط الذي يطرده جسمك لاحقًا.

2- التنفس العميق وممارسة الرياضة

يساعدنا التنفس العميق على تحطيم المخاط وطرده من الجسم، وممارسة الرياضة تجعلنا نتنفس أكثر؛ كلما زاد تنفسنا، كلما انهار المخاط أكثر.

3- الغرغرة بالمياه المالحة

اغل بعض الماء بالملح، ثم اتركها تبرد حتى تصبح فاترة ثم تغرغر بها، يساعد هذا العلاج السهل أيضًا في تكسير المخاط الزائد.

4-  البخار

يمكنك غلي الماء في وعاء كبير وتغطية رأسك بمنشفة واستنشاق البخار من ذلك، يساعد الهواء الساخن من الماء على طرد المخاط الزائد وبالتالي الحفاظ على صحة رئتيك.

 


اهمية المخاط

طرق الحفاظ على صحة الرئتين

الوقاية من فيروس كورونا

المخاط وفيروس كورونا

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