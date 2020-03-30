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لليوم الثانى على التوالى..تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.45%

الإثنين، 30 مارس 2020 01:58 م
لليوم الثانى على التوالى..تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.45% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء صعود طفيف لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 8.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 529.054 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 183.7 مليون ورقة مالية بقيمة 539.6 جنيه، عبر تنفيذ 21.3 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.46%، والعرب على 3.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.43% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.56%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.1 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 194.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 40.5 مليون جنيه، 319.2 ألف جنيه، 166.3 مليون جنيه،  على التوالي.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 9521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 1323 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 10924 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 3555 نقطة.
  
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 981 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 1022 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 665 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 83 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.
 
وقررت إدارة البورصة المصرية، يوم الثلاثاء، أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.
 
 

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