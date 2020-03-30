لحظة اجتياح إعصار مدينة جونزبورو فى أمريكا.. فيديو

كتب محمد شعلان

شهدت مدينة جونزبورو في مقاطعة كريغ هيد، أركنسو، بولاية أركنساس الأمريكية، مشهد درامي يمكن مشاهدته في أفلام الخيال العلمي فقط، حيث تعرضت المدينة لإعصار درامي اجتاح ارجاءه، مما أدى إلى اصابة عدة أشخاص وإلحاق أضرار واسعة بممتلكات خاصة وعامة، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، فيديو التقطه احد المواطنين من داخل محل للإعصار وهو يجتاح المدينة فيما خلت الشوارع من أي حركة سير خوفا من أضرار الاعصار.

Dramatic video shows violent tornado that tore through Jonesboro, Arkansas, on Saturday leaving several people injured and causing widespread damage.



The National Weather Service has rated the tornado as an EF-3 with winds up to 140 mph. https://t.co/dBr15MUAzr pic.twitter.com/r6znAeuT6h — ABC News (@ABC) March 30, 2020

وعلى جانب آخر، طور مهندسون في اليابان نوعًا جديدًا من توربينات الرياح يهدف إلى مقاومة رياح الإعصار والأمطار دون الانهيار، وكذلك يولد منها الطاقة اللازمة، وذلك باستبدال استخدام الشفرات التقليدية بثلاث أسطوانات طويلة تدور عندما تمر الرياح حولها، ويتم التقاط الطاقة الحركية المنتجة أثناء تدويرها ثم تحويلها إلى كهرباء للشبكة.



اعصار في مدينة امريكية

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تصميم توربينات الرياح بواسطة شركة Challenergy Inc، وهي شركة ناشئة للطاقة مقرها طوكيو، أسستها أتسوشي شيميزو بعد كارثة فوكوشيما النووية في عام 2011، بهدف إنشاء أشكال أقل خطورة على البيئة لإنتاج الطاقة.

وقال شيميزو: "لم تنطلق مزارع الرياح في اليابان بسبب صعوبة ضبط اتجاه ريش التوربينات عندما تغير الرياح اتجاهها بسرعة، فإن هيكل المروحة هو نقطة الضعف في توليد الطاقة لأن الشفرات يمكن أن تنفجر عند الرياح القوية".

ويُطلق على التوربين الخاص بـ Challenergy ماجنوس، والتي تعمل على ظاهرة في الفيزياء تسببت في تحرك الأجسام الدوارة عبر سائل أو غاز لإنشاء مناطق ذات ضغط مرتفع ومنخفض يبقي الجسم يدور.

وأمضى شيميزو عامين في العمل على التصميم وحلل أكثر من 5000 تقنية مختلفة حاصلة على براءة اختراع قبل الاستقرار على تصميمه الخاص.