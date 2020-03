لحظة اجتياح إعصار مدينة جونزبورو فى أمريكا.. فيديو

شهدت مدينة جونزبورو في مقاطعة كريغ هيد، أركنسو، بولاية أركنساس الأمريكية، مشهد درامي يمكن مشاهدته في أفلام الخيال العلمي فقط، حيث تعرضت المدينة لإعصار درامي اجتاح ارجاءه، مما أدى إلى اصابة عدة أشخاص وإلحاق أضرار واسعة بممتلكات خاصة وعامة، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، فيديو التقطه احد المواطنين من داخل محل للإعصار وهو يجتاح المدينة فيما خلت الشوارع من أي حركة سير خوفا من أضرار الاعصار.

Dramatic video shows violent tornado that tore through Jonesboro, Arkansas, on Saturday leaving several people injured and causing widespread damage.



The National Weather Service has rated the tornado as an EF-3 with winds up to 140 mph. https://t.co/dBr15MUAzr pic.twitter.com/r6znAeuT6h