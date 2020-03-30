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لبنان يسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 446

الإثنين، 30 مارس 2020 11:41 ص
لبنان يسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 446 كورونا
كتب سمير حسنى

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سجلت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين، 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 446، جاء ذلك بحسب سكاى نيوز الإخبارية، وفى وقت سابق سجلت الصحة اللبنانية 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع الإجمالى إلى 438 شخصا، كما سجلت حالتا وفاة جديدتان لترفع حصيلة وفيات كورونا إلى 10.

 

وقالت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية إنه تقرر أن يبقى مطار بيروت الدولى مغلقا أمام كل الرحلات الخاصة والرحلات التجارية حتى 12 أبريل، ممددا بذلك إغلاقا بدأ الشهر الجارى بسبب تفشى فيروس كورونا، وسيظل المطار مفتوحا فقط أمام الطائرات العسكرية ورحلات الإسعاف الطائر ورحلات الوفود الدبلوماسية ووفود المنظمات الدولية ورحلات العاملين فى مجال التنقيب عن النفط والغاز.

 

وسجل لبنان، 391 حالة إصابة بفيروس كورونا وسبع وفيات. ومدد لبنان الخميس الإغلاق السارى فى البلاد حتى 12 أبريل نيسان وأعلن عن إجراءات أكثر صرامة شملت منع الناس من مغادرة منازلهم وغلق جميع الشركات تقريبا.

 

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأحد، عن تسجيل وفاتين و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأكدت الوزارة فى تقريرها اليومى عن آخر مستجدات تفشى كورونا فى البلاد، أن كلا الضحيتين الجديدين فى العقد الثامن من العمر وكان يعانيان من أمراض مزمنة، مضيفة أن عدد الوفيات بسبب الفيروس فى البلاد بلغ بذلك عشر حالات.

 

ولفتت الوزارة، إلى أن حصيلة الإصابات المثبتة مخبريا بكورونا فى لبنان ارتفعت منذ أمس إلى 438 حالة.

 

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، أن الحكومة مع العودة الآمنة للبنانيين المغتربين فى الخارج الراغبين فى الرجوع إلى وطنهم خشية إصابتهم بفيروس كورونا فى الدول التى يتواجدون بها حاليا.


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