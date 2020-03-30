اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 04:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لبنانيون يصفقون فى الشوارع لتحية الأطباء على جهدهم لمكافحة كورونا.. فيديو

الإثنين، 30 مارس 2020 03:01 م
لبنانيون يصفقون فى الشوارع لتحية الأطباء على جهدهم لمكافحة كورونا.. فيديو لبنانيون يصفقون فى الشوارع
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجوب رسالة الدعم للأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية كل دول العالم الكبرى والصغرى، وتُبتكر يوميا طرق جديدة من قبل المواطنين وأجهزة الشرطة والأمن حول العالم للتعبير عن تقديرهم لدور الأطباء في هذه المهمة الصعبة المتمثلة في مكافحة فيروس كورونا الجديد والخطر الذي يداهمهم يوميا، ومؤخرا، عرضت وسائل إعلام محلية فيديو لمواطنين لبنانيين من مدينة زغرتا وهم يقفون في الشارع ويصفقون على ايقاع أغنية لبنانية لتحية الأطباء اللبنانيين.

وبالأمس، نظم الملايين من الشعب اللبنانى، وقفة شعبية فى شرفات منازلهم بجميع أنحاء لبنان، مساء أمس الأحد، للتصفيق وتحية الأطباء والممرضات وجميع العاملين فى المجال الطبى والصحى، لجهودهم القوية والجبارة فى إتقان عملهم خلال أزمة تفشى وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

لبنانيون يصفقون فى الشوارع
لبنانيون يصفقون فى الشوارع

 

وأظهرت مقاطع فيديو عديدة، اللبنانيون وهم يصفقون لأفراد الجسم الطبى، فى الثامنة مساء أمس، ضمن مبادرة "زقفه للأبطال"، الذى دعا إليها عددٌ كبير من الفنانين والإعلاميين فى لبنان خلال اليومين الماضيين.

 

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فعند مدخل مستشفى رفيق الحريرى الجامعى فى بئر حسن، قدمت مجموعة من الضباط والعناصر فى قوى الأمن الداخلى، التحية إلى الجهاز الطبى والتمريضى فى المستشفى، الذى احتشد أفراده مستمعين إلى كلمة شكر ألقاها أحد الضباط، أثنى خلالها على تفانى كل العاملين فى المستشفى فى سبيل خدمة وطنهم فى مواجهة الفيروس، ثم ما لبث ان بدأ عناصر قوى الأمن بالتصفيق كتحية للكادر الطبى والتمريضى.

 

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى، شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالى:

"أدت مجموعة من قوى الأمن الداخلى، التحية العسكرية، تقديرا وإجلالا للجهاز الطبى اللبنانى، الطاقم التمريضى، المسعفين، الصليب الأحمر اللبنانى والمصابين بفيروس كورونا، من أمام مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريرى الحكومى، ضمن إطار المبادرة المعنوية التى أطلقها عدد من الإعلاميين والفنانين اللبنانيين والمجتمع المدنى، التى تمثلت بالتصفيق لمدة دقيقة واحدة من شرفات المنازل، لهذا الجهاز الطبى، الذى يعمل جاهدا لمكافحة وباء كورونا".


لبنانيون

لبنان

فيروس كورونا

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة