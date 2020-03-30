لبنانيون يصفقون فى الشوارع لتحية الأطباء على جهدهم لمكافحة كورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

تجوب رسالة الدعم للأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية كل دول العالم الكبرى والصغرى، وتُبتكر يوميا طرق جديدة من قبل المواطنين وأجهزة الشرطة والأمن حول العالم للتعبير عن تقديرهم لدور الأطباء في هذه المهمة الصعبة المتمثلة في مكافحة فيروس كورونا الجديد والخطر الذي يداهمهم يوميا، ومؤخرا، عرضت وسائل إعلام محلية فيديو لمواطنين لبنانيين من مدينة زغرتا وهم يقفون في الشارع ويصفقون على ايقاع أغنية لبنانية لتحية الأطباء اللبنانيين.

خلال حملة التصفيق تقديرا لجهود المنظومة الطبية في #لبنان.. مشهد من مدينة زغرتا pic.twitter.com/s0MIg5H50Q — وكالة شهاب (@ShehabAgency) March 30, 2020

وبالأمس، نظم الملايين من الشعب اللبنانى، وقفة شعبية فى شرفات منازلهم بجميع أنحاء لبنان، مساء أمس الأحد، للتصفيق وتحية الأطباء والممرضات وجميع العاملين فى المجال الطبى والصحى، لجهودهم القوية والجبارة فى إتقان عملهم خلال أزمة تفشى وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".



لبنانيون يصفقون فى الشوارع

وأظهرت مقاطع فيديو عديدة، اللبنانيون وهم يصفقون لأفراد الجسم الطبى، فى الثامنة مساء أمس، ضمن مبادرة "زقفه للأبطال"، الذى دعا إليها عددٌ كبير من الفنانين والإعلاميين فى لبنان خلال اليومين الماضيين.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فعند مدخل مستشفى رفيق الحريرى الجامعى فى بئر حسن، قدمت مجموعة من الضباط والعناصر فى قوى الأمن الداخلى، التحية إلى الجهاز الطبى والتمريضى فى المستشفى، الذى احتشد أفراده مستمعين إلى كلمة شكر ألقاها أحد الضباط، أثنى خلالها على تفانى كل العاملين فى المستشفى فى سبيل خدمة وطنهم فى مواجهة الفيروس، ثم ما لبث ان بدأ عناصر قوى الأمن بالتصفيق كتحية للكادر الطبى والتمريضى.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى، شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالى:

"أدت مجموعة من قوى الأمن الداخلى، التحية العسكرية، تقديرا وإجلالا للجهاز الطبى اللبنانى، الطاقم التمريضى، المسعفين، الصليب الأحمر اللبنانى والمصابين بفيروس كورونا، من أمام مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريرى الحكومى، ضمن إطار المبادرة المعنوية التى أطلقها عدد من الإعلاميين والفنانين اللبنانيين والمجتمع المدنى، التى تمثلت بالتصفيق لمدة دقيقة واحدة من شرفات المنازل، لهذا الجهاز الطبى، الذى يعمل جاهدا لمكافحة وباء كورونا".