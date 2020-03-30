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الإثنين، 30 مارس 2020 08:33 م
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لافروف يبحث كورونا مع بومبيو

الإثنين، 30 مارس 2020 08:25 م
لافروف يبحث كورونا مع بومبيو لافروف
وكالات

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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا.
 
وجاء في بيان للخارجية الروسية اليوم الاثنين، أنه "استكمالا للمكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي قبل ساعات، واصل وزيرا الخارجية في البلدين تبادل الآراء حول الوضع في العالم، الذي تسبب به وباء فيروس كورونا".
 
وأضاف البيان أنه "جرى التأكيد على تمسك الجانبين بضرورة المساهمة في تنفيذ مقررات قمة مجموعة العشرين التي انعقدت يوم 26 مارس".
 
وأكدت الخارجية الروسية أن الجانبين تطرقا أيضا إلى مسائل ملحة أخرى على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الاستقرار الاستراتيجي والتسوية السورية وبعض القضايا الخاصة بالعلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن.
 
وأشارت الخارجية إلى أن المكالمة جاءت بمبادرة من الجانب الأمريكي.
 

لافروف

بومبيو

كورونا

روسيا

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