كوريا الجنوبية تعمل على إجلاء رعاياها من ميلانو الإيطالية بواسطة طائرة مستأجرة

أ ش أ

غادرت طائرة مستأجرة أعدتها حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين إلى مدينة ميلانو الإيطالية؛ لإجلاء المواطنين الكوريين العالقين هناك، وذلك بعد تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى إيطاليا، وقال رئيس فريق الاستجابة السريعة التابع للحكومة الكورية "سونج سيه-وون"، فى تصريح للصحفيين فى مطار إنتشون الدولى بالعاصمة سول قبل الصعود إلى الطائرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب": "إن عدد المواطنين الكوريين الذين ينتظرون الصعود إلى الطائرة فى مدينة ميلانو الإيطالية يبلغ 310 شخصًا، لكن هناك احتمالًا أن يتغير عددهم"، مضيفًا: "سنبذل قصارى جهدنا لإحضار مواطنينا الراغبين فى العودة إلى بلدنا بسلام وأمان".

ومن المقرر أن يخضع كل ركاب الطائرة فور عودتهم إلى البلاد لاختبارات الكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، وستضعهم الحكومة الكورية الجنوبية فى العزلة الذاتية لمدة 14 يومًا حتى لو كانت نتائج الاختبارات سلبية، أما إذا كان هناك شخص مصاب مؤكد بالفيروس من بينهم، فسيتم وضعهم كلهم فى الحجر الصحى فى المرافق المخصصة لذلك.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكورية قررت فى وقت سابق إرسال طائرتين مستأجرتين لإجلاء رعاياها الموجودين فى ميلانو وروما بإيطاليا.

و كانت كوريا الجنوبية، قد أعلنت تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 9 آلاف و 661 حالة.

وذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، فى بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، أنه تم تأكيد 78 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، من بينها 31 حالة تم اكتشافها في العاصمة سيئول وضواحيها، وكذا 13 حالة أثناء إجراءات الحجر الصحى على القادمين إلى الدولة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 158 بزيادة 6 حالات عن العدد المسجل يوم أمس.

وأشار المركز إلى أن عدد المتعافين بلغ 5 آلاف و228 حالة بزيادة 195 شخصا عن اليوم السابق، وارتفعت نسبة الشفاء إلى 54.1%.