كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت مقذوفين من قاذفة تشبه نظام صاروخى أختبر من قبل

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أفادت هيئة الأركان المسلحة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين بأنه اتضح أن قاذفة الصواريخ متعددة الفوهات "بالغة الضخامة" التى ادعى الشمال أنه اختبرها فى إطلاق صاروخى قبل يوم، تشبه نظام الإطلاق الصاروخي الموجه المتعدد كبير العيار الذي اختبره فى العام السابق.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن المتحدث باسم الهيئة كيم جون راك قوله إن القوات المسلحة تدقق في صور بثتها وسائل الإعلام الرسمية الشمالية في وقت سابق من اليوم لقاذفة الصواريخ متعددة الفوهات الضخمة جدا التي اختبرتها يوم أمس الأحد، في الوقت الذي تبدو فيه القاذفة مختلفة عن سلاح شمالي أخر يحمل نفس الاسم.

وأضاف "نحتاج لمزيد من التحليل لكثير من لتفاصيل".

وأفاد المسؤولون كذلك بأنه من المحتمل أن يكون الشمال غير اسم النظام الصاروخي كبير العيار، بغرض تصنيفه كنظام إطلاق صاروخي متعدد الفوهات وبالغ الضخامة.

ويعتقد أن كوريا الشمالية أصبحت جاهزة تقريبا لنشر نظام الإطلاق الصاروخي متعدد الفوهات الضخم جدا، بعد قيامها بسلسلة من التجارب منذ العام الماضي.

ومن جانبها ذكرت وكالة الأخبار الشمالية الرسمية المركزية أن عملية الإطلاق الأخيرة كانت تهدف للتحقق من "المواصفات التكتيكية والفنية لنظام الإطلاق الذي سيتم تسليمه إلى وحدات الجيش الشعبي".

وأكد ري بيونج تشول، نائب رئيس حزب العمال الحاكم الذي قاد اختبار الإطلاق أن عملية نشر النظام تعد "عملا حازما وله أهمية كبيرة"، وحدد المهام المتعلقة بتسليم النظام، وفقا للوكالة.

وتعد عملية الإطلاق هذه الرابعة من نوعها هذا العام، باستثناء تدريبات المدفعية صغيرة النطاق.

ويسعى الشمال إلى تعزيز قدراته الدفاعية في ظل توقف المحادثات النووية بينه وبين الولايات المتحدة في أعقاب انهيار قمة هانوي في فبراير من العام الماضي دون التوصل إلى اتفاق.