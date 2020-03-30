قد تصبح جائحة بعد كورونا.. مخاوف بريطانية من سلالة جديدة من الحمى القرمزية

كتبت إيناس البنا

حذر علماء بارزون من أن سلالة جديدة من البكتيريا القاتلة المعروفة، بأنها تسبب الحمى القرمزية يمكن أن تصبح جائحة عالميًا ، وقد تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة..

ومن المعروف أن المجموعة الأولى من المكورات العقدية (أو بكتيريا Strep A) تسبب الحمى القرمزية والتهابات الحلق، ولكن في حالات نادرة جدًا ، تحتاج إلى تدخل جراحي ، حيث تدخل البكتيريا إلى مجرى الدم أو الأنسجة ويمكن أن تسبب الإنتان والصدمة السامة..



الحمى القرمزية

وقد شهدت المملكة المتحدة زيادة في عدد حالات الحمى القرمزية التي تم الإبلاغ عنها هذا الشتاء ، مع ما لا يقل عن 10433 حالة حتى الآن ، مقارنة بـ 7519 حالة في نفس الفترة من العام الماضي.

وتروى الأمهات رعبهن وفقا لتقرير موقع" daily star"، حيث أفاد البعض بأن أطفالهن قد أصيبوا بالفعل بالمرض المعدي المميت مرتين هذا الشتاء.

ويقول فريق البحث الذي اكتشف السلالة الجديدة، إن السلالة الجديدة ، المسماة M1UK ، ظهرت في إنجلترا وويلز منذ عام 2010 لتصبح السبب السائد لعدوى Strep A.



سلالة جديدة من الحمى القرمزية

وحذر الخبراء الآن من أن السلالة لجديدة من المرض، يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء العالم وتصبح الوباء العالمي القادم.

وقال البروفيسور مارك ووكر ، من مركز أبحاث الأمراض المعدية الأسترالية: "هناك دليل واضح على السلالة الجديدة أكثر فتكًا من الحمى القرمزية العادية ، وتسمى M1UK ، والتي تسببت في خسائر في الأرواح على مستوى العالم بالفعل، مضيفا أنه تم اكتشاف السبب الخطير للحمى القرمزية والأمراض الغازية لأول مرة في المملكة المتحدة ، وأعتقد أنه قد يجتاح العالم في شكل وبائي."

وأضاف البروفيسور ووكر أنه لمنع حدوث ذلك ، سنحتاج إلى مراكز وقائية حول النظافة الصحية الجيدة والعلاج الفوري للمرضى، ولكي يتبع الناس التوجيهات الطبية بشأن عزل الحالات.



حمى قرمزية 2

وأضاف "سيكون من الصعب الحكم على الإطار الزمني لأي نشر". "لقد تم نشر العديد من استنساخ المكورات العقدية من المجموعة أ سابقًا على مستوى العالم، ولكننا قد اكتشفنا عزلات الحمى القرمزية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتلك الموجودة في المملكة المتحدة في أستراليا."

من جانبه حدث البروفيسور شيراني سريسكاندان ، المؤلف الرئيسي لقسم الأمراض المعدية في إمبريال كوليدج لندن ، عندما تحدث البحث في سبتمبر 2019 ، قائلاً: "لقد شهدنا ارتفاعًا غير مسبوق في عدد حالات الحمى القرمزية منذ عام 2014 لكنه كان فقط في عام 2016، وكان هناك ارتفاع في عدد الحالات الخطيرة الغازية بسبب السلالة الجديدة Strep A ، تتزامن مع الارتفاع الموسمي في الحمى القرمزية.

"سلالات Strep A التي تسبب التهابات الحلق الشائعة والحمى القرمزية هي نفس السلالات التي تتسبب في ندرة الأمراض الغازية، وبالتالي فإن ارتفاع حالات التهابات الحلق الشائعة بما في ذلك الحمى القرمزية يمكن أن يؤدي إلى زيادة في جميع أشكال عدوى البكتريا الجديدة Strep A."

ولكن يضيف الفريق أن السلالة الجديدة يمكن معالجتها بسهولة بالمضادات الحيوية.