اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 07:07 م
خالد صلاح
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قبرص تفرض حظرا للتجول لمكافحة تفشى كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 06:01 م
قبرص تفرض حظرا للتجول لمكافحة تفشى كورونا تفشى كورونا فى دول العالم
رويترز

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فرضت قبرص حظر تجول، اليوم الاثنين، لاحتواء انتشار فيروس كورونا، مما يوسع نطاق إجراءات العزل العام التى تم إقرارها قبل أسبوعين بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة في مطلع الأسبوع.

وقالت وزارة الصحة إنه ابتداء من 31 مارس، يحظر على الأشخاص الذين لديهم بعض الاستثناءات مغادرة منازلهم بعد الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.

وتزيد التدابير ، وهي الأكثر صرامة في أوقات السلم، من القيود المفروضة على مغادرة المنازل إلا بتصريح، وقالت السلطات إن القيود الجديدة ستعني أيضا أن الأشخاص الذين يغادرون منازلهم في مهمة معلنة يمكنهم القيام بذلك مرة واحدة فقط في اليوم، بينما ستتضاعف الغرامات على من ينتهكون الأمر إلى 300 يورو.

واتخذت قبرص تدابير في وقت مبكر لمنع انتشار الفيروس، وقبل معظم الدول الأوروبية، أغلقت حدودها جزئيا في 14 مارس، ثم مددت إغلاقها أمام جميع الخطوط الجوية اعتبارا من 21 مارس .

لكن ارتفاع عدد المصابين مطلع هذا الأسبوع أثار قلق السلطات، مثلما فعلت الطوابير الطويلة التي تشكلت أمام أجهزة الصراف الآلى في بعض المناطق صباح اليوم الاثنين.

وسجلت قبرص 35 حالة إصابة جديدة أمس الأحد، وهو ما يزيد على ضعف عدد المصابين المعلن يوم السبت، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 214 حالة، وجرى تسجيل 6 حالات وفاة.


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