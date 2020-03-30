اليوم السابع
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فيديو.. شاهد حركة المرور بشوارع مدينة نصر قبل الحظر

الإثنين، 30 مارس 2020 08:58 م
فيديو.. شاهد حركة المرور بشوارع مدينة نصر قبل الحظر حركة المرور بشوارع مدينة نصر
كتب عبد الرحمن سيد

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شهدت شوارع مدينة نصر سيولة مرورية وانسياب فى الحركة ، وذلك قبل دقائق من بدء سريان حظر حركة المواطنين لليوم السادس على التوالى.
 
وشهد الشارع المقابل لاستاد القاهرة وقاعة المؤتمرات سيولة مرورية وعدم زحام ، وذلك للمتجهة إلى طريق النصر وكوبرى 6 أكتوبر.
 
 
فيما تستعد أكمنة الشرطة لبدء عملها ومتابعة التزام المواطنين بتنفيذ قرار حظر حركتهم ، والذى يبدأ خلال الدقائق القليلة القادمة.
 
ويحظر على المواطنين السير أو التواجد بالطرق خلال ساعات الحظر التى حددها مجلس الوزراء من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، كما يحظر على المحال فتحها فى غير المواعيد المحددة فى قرارات مجلس الوزراء ، حيث تغلق فى الخامسة مساء.
 
وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.
 
كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأنه سيجرى تطبيق العقوبات الموجودة فى قانون الطوارئ فورًا على من يخالف القرارات ، حيث أكد أن هذه العقوبات تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه وأيضًا تصل إلى الحبس

حركة المرور

شوارع مدينة نصر

الحظر

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