اليوم السابع
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فيديو.. جنود مجهولة بحدائق الحيوانات يعملون رغم الحظر

الإثنين، 30 مارس 2020 02:30 م
فيديو.. جنود مجهولة بحدائق الحيوانات يعملون رغم الحظر
كتب : أسامة طلعت

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تم غلق حديقة الحيوانات بالجيزة لمدة أسبوعين من يوم 18 مارس كإجراء احترازي لمن انتشار فيروس «كورونا»، وتماشيا مع سياسة الدولة لمنع التجمعات في الأماكن العامة والحدائق .
 
 
قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان : ما تشهده الحديقة منذ بداية الجو السيئ الذى مر على البلاد ثم الحالة والوبائية التي يمر بها العالم هي ظروف صعبة للغاية لكن العاملين بالحديقة أثبتوا أنهم على قلب رجل واحد وأن حبهم للحديقة غَلب خوفهم من كورونا مع إتخاذ كل وسائل الوقاية.
 
وأضاف رجائى: العاملين بالحديقة يقومون بالعديد من الإجرائات التي يجب عليهم التواجد بشكل يومى لتمر هذه الفترة دون أي حالات نفوق لأى حيوان كما يوجد تواجد دائم للأطباء لرعاية الحيوانات على الرغم من إن هؤلاء العمال يسكنون بأماكن بعيدة إلا أنهم يتكبدون مشقة المجئ للحديقة بسبب حبهم لعملهم.
كما تم إتخاذ إجرائات وقائية بالحديقة فقد تم رش الحديقة بالمبيدات والمياه الممزوجة بالكلور وتم غسل الأسطح والمبايت الخاصة بالحيوانات للقضاء على أي فيروسات.
 
ومن جهة أخرى قال محمد على حارس على بيت الشمبانزى : مانقدرش ناخد أجازة مهما حصل لأننا مسئولين عن أرواح ودى أمانة ولازم ننضف إيد الحيوان بعد الأكل وبعدها نطهر إيدينا بالكلور عشان صحتنا وصحته هو كمان .
 
وقال محمد عبد الحميد عامل بالحديقة : الرفق على الحيوانات واجب علينا ومينفعش مانمرش عليهم كل يوم وزى ما إحنا بناكل هم بياكلوا ولازم نطهر أماكن الأكل الخاصة بالحيوانات .
 
وعلى بيت الدببة يقف محمد رزق الذى يضع الطعام بإستمرار للدببة قائلاً: نقوم بالعمل بإستمرار لأنها تحتاج للطعام ولا يمكننا أن نتركها جائعة وعلى الرغم من إننا نأتى للحديقة من الصباح الباكر وقد نبداء في الخروق في وقت الحظر إلا أن رجال الأمن يتفهمون ذلك ولا يتسببون لنا في أي مشاكل.
 

حدائق الحيوانات

فيروس كورونا

كورونا

حدائق الحيوان

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