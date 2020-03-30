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فيديو...الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن أصحاب العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

الإثنين، 30 مارس 2020 02:29 م
فيديو...الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن أصحاب العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر المهندس ممدوح رسلان - رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
كتب أحمد حسن

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فى محاولة للتخفيف على المواطنين، والتيسير عليهم، قررت الحكومة عدم قطع المياه عن أصحاب العدادات مسبقة الدفع، حال نفاذ الرصيد، بشرط التوجه فى الفترة الحالية، لأقرب مركز خدمة عملاء لإعادة شحن الكارت والذى سيتم من خلاله إعادة برمجة العداد، حتى لا يتم قطع المياه حال نفاذ الرصيد.

من جانبه كشف المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة القابضة، قررت إعادة برمجة كافة العدادات مسبوقة الدفع، حتى لا يتم قطع المياه عن المواطنين أصحاب هذه العدادات فى حال نفاذ الرصيد، مشيرا إلى أن كافة مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة يعملون الان على شحن هذه العدادات وإعادة البرمجة.

 

وأوضح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن القرار جاء للتخفيف على المواطنين، وتقديم خدمة جيدة لهم فى الفترة الحالية، لافتا إلى أن القرار سارى حتى زوال الأزمة، وانتهاء فترة الحظر.

 

وأشار المهندس ممدوح رسلان، إلى أن الفترة الحالية، يتم دفع فواتير المياه من خلال الانترنت وخدمة فورى، لافتا إلى أن فترة الحظر تسببت فى زيادة نسبة استهلاك المياه داخل المنازل، وهو ما يمثل التحدى الحقيقى أمام شركات المياه، فى ظل زيادة نسبة الاستهلاك وعدم الانقطاع أو تخفيف الضغوط، وكذلك الأمر بالنسبة لمحطات الصرف الصحى.


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