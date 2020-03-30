اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 09:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فى 7 نقاط.. أهمية قرارات النيابة الإدارية فى الجزاء التأديبى بقضايا الفساد

الإثنين، 30 مارس 2020 09:00 ص
فى 7 نقاط.. أهمية قرارات النيابة الإدارية فى الجزاء التأديبى بقضايا الفساد النيابة الإدارية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هناك اعتقاد خاطئ لدى الكثيرين، وهو أن كل ما يتم صدوره من النيابة الإدارية، ما هو إلا مجرد توصيات غير ملزمة، وأن قرارات النيابة الإدارية ليست قرارات قضائية ملزمة، ترتب هذا الاعتقاد والتصور الخاطئ عن طبيعة النيابة الإدارية، يكمن فى عدم القراءة الجيدة وصحيحة بأحكام القانون، وأيضًا عدم إلمام بأحكام المحكمة الإدارية العليا، وذلك على خلاف الحقيقة، التى تكمن فى أن جميع قرارات النيابة الإدارية هى قرارات قضائية ملزمة وواجبة التنفيذ، وذلك طبقا لأحكام القانون.

وعلى هذا فهناك نوعان من قرارات النيابة الإدارية القضائية الملزمة: وتنقسم إلى القرارات التى تصدرها بوصفها سلطة التحقيق التأديبي، والقرارات القضائية بوصفها سلطة الاتهام والادعاء التأديبي.

 

أولاً: قرارات تصدرها بوصفها سلطة التحقيق التأديبي، وهي

1-قرار إحالة الموظف إلى التحقيق أمامها من تلقاء نفسها دون ضرورة الحصول على موافقة جهة الإدارة.

2-قرار وقف المتهم عن العمل احتياطيًا على ذمة التحقيق لمدة ثلاثة شهور استنادًا للمادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1978.

3-قرار ضبط وإحضار الشهود للتحقيق أمام النيابة الإدارية.

4-قرارات تفتيش أماكن العمل وتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين التي تملك النيابة الإدارية إصدارها وفقًا لأحكام القانون 117 لسنة 1958.

 

القرارات القضائية التي تصدرها بوصفها سلطة الاتهام والادعاء التأديبي:

1-قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية، إذ إن النيابة الإدارية بعد انتهائها من التحقيق الذي تجريه يكون لها وحدها مطلق السلطة التقديرية في تحديد جسامة الجريمة التأديبية، ومدى الخطورة الإجرامية لمرتكبها، ومدى صلاحيته للبقاء في الوظيفة العامة، وعلى ضوء ما تستقر عليه عقيدتها في هذا الشأن، تصدر قرارا بإحالة القضية إلى المحكمة التأديبية،ال دون الرجوع إلى جهة الإدارة، أو الحصول على موافقتها قبل إقامة الدعوى التأديبية.

2-قرار تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التي تتكشف لها أثناء التحقيق، وذلك بإحالتها مباشرة إلى النيابة العامة لأعمال شئونها حيالها.

3-قرار الطعن على الأحكام التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ تفحص النيابة الإدارية أحكام المحاكم التأديبية، الصادرة في الدعاوى التأديبية للتحقق من صحتها.

 

 

 


النيابة الإدارية

ولاية التحقيق

عضو الهيئة

مواد الدستور

التجاوزات الإدارية

المخالفات المالية

أخبار الحوادث

أخبار مصرية

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النيابة الإدارية تقلل تواجد العاملين للنصف لمدة 15 يوما

الإثنين، 16 مارس 2020 12:54 ص

النيابة الإدارية تعمل بنصف قوتها من الأعضاء لمدة أسبوعين اعتبارا من غد

الأحد، 15 مارس 2020 03:54 م

النيابة الإدارية تفتتح دورة "قانون تنظيم التعاقدات" بمركز التدريب القضائى..صور

الأحد، 16 فبراير 2020 11:39 ص

ختام دورة أساليب الإدارة الحديثة للقيادات القضائية بنادى مستشارى النيابة الإدارية

الخميس، 30 يناير 2020 04:14 م

يوم الوفاء لأبطال الشرطة.. النيابة الإدارية تكرم أرملة الشهيد أحمد الرفاعى

الأربعاء، 29 يناير 2020 10:14 ص

النيابة الإدارية تفتح تحقيق عاجل فى واقعة اعتداء مدير دار أيتام على نزيلات بالضرب

الثلاثاء، 28 يناير 2020 08:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعترافات خطيرة للإرهابى محمد عفيفى حول محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

اعترافات خطيرة للإرهابى محمد عفيفى حول محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

"شكاوى البرلمان": ضم علاوات المعاش قرار تاريخى وأكثر من 4 ملايين مستفيد

"شكاوى البرلمان": ضم علاوات المعاش قرار تاريخى وأكثر من 4 ملايين مستفيد

انتهاء خامس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء خامس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

شاهد آخر أعمال تطوير ميدان التحرير وسط القاهرة

شاهد آخر أعمال تطوير ميدان التحرير وسط القاهرة

الكهرباء: 60% من العدادات الكودية يستخدمون خدمة تطبيق الدفع الإلكترونى

الكهرباء: 60% من العدادات الكودية يستخدمون خدمة تطبيق الدفع الإلكترونى

"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

اختصاصات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى 7 نقاط

اختصاصات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى 7 نقاط

3 مبادرات هامة للتعليم العالى لمجابهة فيروس كورونا

3 مبادرات هامة للتعليم العالى لمجابهة فيروس كورونا

الأهرام للمجمعات الاستهلاكية: طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة وجميع السلع متوفرة

الأهرام للمجمعات الاستهلاكية: طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة وجميع السلع متوفرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة