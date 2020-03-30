اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 02:58 م
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"فن التعامل مع الآخرين" دورة تدريبية عن بُعد بجامعة سعودية

الإثنين، 30 مارس 2020 01:28 م
"فن التعامل مع الآخرين" دورة تدريبية عن بُعد بجامعة سعودية جامعة نجران
وكالات

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تنفذ جامعة نجران بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر غداً، دورة تدريبية مجتمعية عن بُعد بعنوان "فن التعامل مع الآخرين".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تهدف الدورة إلى إكساب المشاركين مهارات التعامل مع الآخرين من خلال تزويدهم بأهم المفاهيم المرتبطة بفنون التعامل مع الآخرين، والعمل على رفع كفاءتهم وفعاليتهم في مجال الاتصال والتعامل مع الآخرين من خلال التمارين العملية التطبيقية التي تصقل وتنمي مهاراتهم.

وتتناول الدورة التعريف بأساليب التعامل مع الطباع، والدوافع التي تحرك المسلم إلى حسن التعامل، والقواعد الثابتة في التعامل، وكذلك كيفية كسب الآخرين، والأدوات الأساسية للاستماع الفعّال.


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التعامل مع الاخرين

اخبار السعوديه

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