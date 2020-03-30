وأضافت ديبريس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أن الحكومة الفنلندية تبنت عدة تدابير للتصدي لفيروس كورونا المستجد، من بينها وضع المواطنين الفنلنديين القادمين من الخارج والمقيمين من الأجانب في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، كما تقرر قصر التجمعات العامة، بحيث لا تزيد عن عشرة أشخاص وغلق جميع المتاحف والمسارح والأوبرا والأماكن الثقافية والمكتبات ومراكز الترفيه والمرافق الرياضية ومراكز الشباب وغيرها.

وأفادت بأنه تقرر إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية والجامعات وتعليق الدراسة وسيتم التدريس والإرشاد لمراحل الجامعة والتعليم الثانوي والمهني بطرق بديلة متمثلة في التعليم عن بعد والتعليم الرقمي والحلول وعند الضرورة تطبيق نظام التعليم الذاتي، لافتة إلى فرض حظر تقديم خدمات الزيارات للمسنين والفئات الأخرى الأكثر عرضة للخطر.

وكانت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، أعلنت عزل هلسنكي ومنطقتها عن سائر أنحاء البلاد لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.