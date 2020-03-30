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فض أسواق الخضروات والفاكهة بمراكز ومدن الشرقية.. صور

الإثنين، 30 مارس 2020 02:36 م
فض أسواق الخضروات والفاكهة بمراكز ومدن الشرقية.. صور فض أسواق الخضروات والفاكهة
الشرقية - إيمان مهنى

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نفذ رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية في محافظة الشرقية ، حملات مكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن بمنع إقامة الأسواق الأسبوعية وفض أى سويقات عشوائية تقام يوميا للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وقام اللواء ضياء ابو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع قوات الأمن بحملة صباح اليوم لفض أسواق وسويقات عشوائية بقريتى كفر كشك والديدامون،  ، حيث تم العمل على سرعة تفريق الباعة الجائلين لمنع التكدس والازدحام وتم رفع كافة تشوينات الخضار والفاكهة وعدم السماح للباعة بشغل المكان وتم إخلاء المنطقة تماما والتنبيه بعدم مخالفة القرار والإلتزام بالتعليمات.

كما قام  نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بفض السويقات العشوائية بقرية أم الزين.

وتوجه  حسنى الحاجرى رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمشاركة حملة أمنية لفض السويقات المقامة بمدينة منيا القمح .

وقام اللواء سامي علام رئيس مجلس مدينة بلبيس بمعاونة الجهات الأمنية بالتصدي لإقامة سوق ميت حبيب وفض السوق منعاً للتجمعات وحفاظاً على أرواح المواطنين.

وقام وجيه صدقى رئيس مركز ومدينة أبو كبير بفض أسواق البربري التابعة للرحمانية والمشاعلة التابعة لمنشأة رضوان ، والحصوة لمنع تجمعات المواطنين حفاظاً على صحتهم من الإصابه بفيروس كورونا، وبإشراف العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة ههيا تم فض سوق قريه الزرزمون الإسبوعي حفاظاً على سلامة المواطنين.

وبتكليف من ثناء فوزي رئيسة حي ثان الزقازيق قام قسم الإشغالات برئاسة الحى برفع بضاعة الباعة الجائلين بسويقية ونس بكفر الزقازيق وذلك ضمن إجراءات الدولة لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع مديريات " الصحه-الزراعه-الطب البيطرى " ،  ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة البيئة بالديوان العام بتكثيف أعمال النظافة والتطهير  والتعقيم بالاسواق والسويقات العشوائية وذلك بالمواد المطهرة حفاظآ على البيئة وصحة المواطنين من انتشار الفيروسات.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .
 
فض أسواق الخضروات والفاكهة (1)
فض أسواق الخضروات والفاكهة (1)

فض أسواق الخضروات والفاكهة (2)
فض أسواق الخضروات والفاكهة (2)

فض أسواق الخضروات والفاكهة (3)
فض أسواق الخضروات والفاكهة (3)

فض أسواق الخضروات والفاكهة (4)
فض أسواق الخضروات والفاكهة (4)

فض أسواق الخضروات والفاكهة (5)
فض أسواق الخضروات والفاكهة (5)
 
 

 


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