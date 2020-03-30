فتح منافذ بالمدارس والمعاهد الأزهرية لصرف المعاشات لتخفيف الازدحام بمطروح

مطروح - حسن مشالي

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتوفير الاستعدادات التامة والتخفيف على أصحاب المعاشات، للتيسير عليهم في صرف المعاشات، مع منع أي صور للازدحام خلال صرف المعاشات بداية شهر إبريل المقبل، وذلك حرصا على سلامتهم ووفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة حاليا لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد البيان الصادر عن محافظة مطروح، تم التنسيق بين منطقة البريد ومديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية، لفتح عدد من المدارس والمعاهد وتجهيزها، لتصبح منافذ لصرف المعاشات، وجارِ الانتهاء من التجهيزات بالتنسيق مع مديرية امن مطروح، وتجهيز شبكة منظومة التسجيل لصرف المعاشات.

وأوضح إبراهيم الشافعي مدير منطقة بريد مطروح، بأنه تم اختيار من مدرسة طه ساطور الثانوية بنات، ومجمع عادل الصفتي الابتدائي، في سط مدينة مرسي مطروح، ومدرسة العبور بحي الشروق، لخدمة أهالي منطقتي الكيلو٤ والكيلو ٧، والمعهد الديني بشارع علم الروم في مدينة مرسى مطروح.

كما سيتم صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد، مع مشاركة رجال المجتمع المدني فى تنظيم عملية الصرف وتخفيف التكدس، مع تحديد توقيتات صرف المعاشات بمكاتب البريد، كما تم تحديد أيام الصرف حسب فئات مبالغ الصرف لتخفيف أي ازدحام.

على جانب تواصل أجهزة محافظة مطروح، عملها وقت حظر التجوال، من خلال استغلال خلو الشوارع من المارة والسيارات، في تنفيذ الخطط الاحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بتنفيذ أعمال رش وتطهير الشوارع والأرصفة بسيارات فناطيس المياه المخلوطة بالمواد المطهرة، وسيارات الرش للقضاء على الحشرات الطائرة، وذلك بعد تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة.

ويعمل مجلس مدينة مرسى مطروح، بشكل يومي، مع بداية تطبيق حظر التجوال خلال فترة المساء، على رش الأرصفة والشوارع الرئيسية، بالمياه المخلوطة بالمواد المعقمة والمطهرات، كما يتم رش المبيدات مساءاً، عن طريق سيارات مجلس المدينة بالشوارع، وتجمعات مقالب القمامة لعدم نشر الأوبة والأمراض عن طريق الحشرات الطائرة .