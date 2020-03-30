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فتاتان متهمتان بتصوير حظر التجوال: "كنا بنهزر ومنعرفش إنه غلط"

الإثنين، 30 مارس 2020 01:26 م
فتاتان متهمتان بتصوير حظر التجوال: "كنا بنهزر ومنعرفش إنه غلط" حظر تجوال-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمر النائب العام، بإخلاء سبيل فتاتين، بتهمة تصوير فيديوهات للسخرية من حظر التجوال و تحريض المواطنين على خرق حظر التجوال، خلال فترة الحظر بمنطقة التجمع الأول، على مواقع التواصل الاجتماعى، بكفالة 20 ألف جنيه لكلاً منهما، على ذمة القضية رقم 64 لسنة 2020.
 
واستمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال المتهمتين، التى أنكرتا التهمة، وبعد مواجهتهما بالفيديوهات المنشورة، اعترفتا بتصوير الفيديوهات وبثها، مستطردين:" كنا بنهز ومنعرفش إن الموضوع كبير وغلط كده".
 
كانت ألقت قوات الأمن بقسم التجمع الأول، برئاسة المقدم تامر عبد الشافعى، رئيس مباحث القسم القبض على "م.أ"، إحدى الفتيات ذات الشهرة على برنامج "التيك توك"، ووسائل التواصل الاجتماعي، و"ح.ح"،  بسبب بث العديد من الفيديوهات التى تظهر فيها بالطرق العامة خلال وقت حظر التجوال بالتجمع الأول.
 
البداية بتلقي المقدم تامر عبدالشافي، رئيس مباحث قسم التجمع الأول، عدة بلاغات من سكان مدينتي،  والعديد من مستخدمي السوشيال ميديا ضد "م.ا"، و"م.م"، بسبب انتشار فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي،  اخترقت بها حظر التجول بشوارع التجمع الأول، وهو ما يعد مخالفة وتحريض، وعدم احترام لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بفرض حظر التجول كإحدى الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
 
وعلي الفور تم اخطار اللواء نبيل سليم،  مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية،  والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والعقيد سمير مجدى مفتش المباحث، وبناءا علي توجيهات من السيد اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بضبطهما وعرضهما علي النيابة.
 
تم ضبط "م.ا"، و"ح.ح"، وتبين نشرهما فيديوهات تخالف به القانون وتضرب بعرض الحائط للقرارات السيادية للدولة ومؤسساتها، وذلك علي حساباتهما  الشخصية علي برنامج الانستجرام، والذي يحتوي علي مليون ونصف متابع، و ثلاثة مليون تيك توك.
 
 

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