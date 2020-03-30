غلق وتشميع 7 "سيبرات" ومصادرة الأجهزة وإغلاق مقهى فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

قام أحمد سليمان رئيس الوحدة المحلية بكفر الجزار، وبحضور النقيب ربيع الشامي وقوة الشرطة والأجهزة المعاونة بالوحدة، بعمل حملة لمتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المقاهي والموادي الترفيهية ومنع التجمعات بدائرة الوحدة المحلية بكفر الجزار، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ووتوجيهات اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية والقائم بأعمال رئيس مدينة ومركز بنها.

وأسفرت الحملة عن غلق 7 سيبرات وتشميعهم بالشمع الأحمر بقرية كفر الجزار وقرية ورورة بعد مصادرة الأجهزة والقبض على أصحابها، وتم غلق مقهى بكفر الجزار وتشميعها بشمع الأحمر لمخالفتهم تعليمات رئيس الوزراء بالغلق الكامل طول فترة الحظر، وتم تحرير محضر بمركز شرطة بنها للعرض على النيابة العامة.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت، حيث يكون الغلق على مدار الـ24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجول على حركة المواطنين بكل حزم وقوة لمواجهة فيروس كورونا.



الأجهزة المضبوطة



تشميع السيبرات ببنها



تشميع السيبرت ببنها



تشميع المقهى المخالف



ضبط سيبرات مخالفة ببنها



مصادرة أجهزة الحاسب الآلي بالسيبرات