اليوم السابع
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غرفة عمليات لتقسيم الطلاب لمجموعات لتسليم شرائح بيانات التابلت بمدارس بنها

الإثنين، 30 مارس 2020 04:06 م
غرفة عمليات لتقسيم الطلاب لمجموعات لتسليم شرائح بيانات التابلت بمدارس بنها تسليم شرائح التابلت بمدارس القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن عبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالإدارة لمتابعة تسليم شرائح البيانات الخاصة بالتابلت، لطلاب الصف الأول الثانوى، والتى بدأ تسليمها اليوم بمقر مدرسة بنها الثانوية بنات، اعتبارا من اليوم حيث جرى تقسيم طلاب 29 مدرسة ثانوية تابعة للإدارة على 3 أيام، وفق جدول جارى إعلانه، لمنع التزاحم فى إطار الإجراءات الاحترازية، لمنع تفشى فيروس كورونا منعا للتزاحم.

وأوضح فتح الباب، أنه جرى تقسيم المدارس، بواقع 9 مدارس يوميا ولمدة 3 أيام بحيث جرى تخصيص اليوم الإثنين لمدرسة بنها الثانوية بنين، والمنشية العسكرية ومصطفى كامل الرسمية والشيماء الثانوية بنات، والبنك الوطنى الثانوية بنين، والرياضية ببنها دملو الثانويه ام المؤمنين بنات.

وتخصيص غدا الثلاثاء، لمدارس دجوى الثانوية، والشهيد جابر والشهيد محمد نجيب الحارثى بطحلة، والرملة الثانوية، وأحمد زويل الرسمية للغات، وكفر بطا الثانوية، وشبلنجة الثانوية، والسادات الثانوية، ميت راضى الثانوية.

وتخصيص، يوم الأربعاء، لمدارس الشموت الثانوية، ومرصفا الثانوية وبتمدة، ومنصور بدار مجول، والشهيد البرعى بسندنهور والشبان المسلمين ببنها، وأبو بكر الصديق والسلام الخاصة وكفر الأربعين.

وأضاف فتح الباب، أن عملية التسليم ستتم تحت إشراف طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ويشترط إحضار الطالب معه لبطاقة الرقم القومى لولى أمره تكون سارية، وصورة شهادة ميلاد الطالب، مشيرا إلى أن مواعيد التسليم من العاشرة صباحا، وحتى الثالثة بعد الظهر.

أوضح فتح الباب، أنه تم التنسيق بين الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير موظفين مختصين لتسهيل عملية تسليم شرائح التابلت على الطلاب، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات بتنظيم دخول الطلاب وتوجيههم، عبر ممرات محددة وتوفير مقاعد فى حالة تزايد الأعداد، منعا للتزاحم والتكدس خلال استلامهم شرائح النت لتشغيل التابلت فى إطار الاستعدادات للامتحانات.

وأوضح فتح الباب، أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب بالصفين الأول والثانى الثانوى، مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من كافة وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي).

 

إجراءات تسليم شراح التابلت للطلاب ببنها
إجراءات تسليم شراح التابلت للطلاب ببنها

 

تسليم الطلاب شرائح التابلت
تسليم الطلاب شرائح التابلت

 

تسيم شرائح التابلت ببنها
تسيم شرائح التابلت ببنها

 

تقسيم دارس بنها لتسليم شرائح التابلت
تقسيم دارس بنها لتسليم شرائح التابلت

 


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