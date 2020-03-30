اليوم السابع
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لمنع انتشار كورونا..

غرفة الجيزة التجارية: إنشاء 5 أسواق بالمناطق المزدحمة بأحدث أساليب الوقاية

الإثنين، 30 مارس 2020 02:22 م
غرفة الجيزة التجارية: إنشاء 5 أسواق بالمناطق المزدحمة بأحدث أساليب الوقاية عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة
كتب أحمد حمادة

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كشف عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن استعدادات الغرفة بإنشاء 5 أسواق تجارية للخضروات والفاكهة والسلع الغذائية مثل الأرز والزيت والمكرونات وذلك بالتنسيق مع محافظة الجيزة، وذلك لخدمة المواطنين بالمحافظة وتخفيف التكدس على الأسواق الرئيسية.
 
وأوضح ناصر في تصريح لليوم السابع ان الأسواق الخمسة وسيتم تحديد مواقعها بالتنسيق مع المحافظة، مشيرا إلى انه في الغالب ستكون في مناطق فيصل والعمرانية والمنيب حيث انها تعتبر المناطق الأعلى كثافة سكانية، وأوضح ان الغرض منها هو تقليل نسب التجمعات في الأسواق و منع الاختلاط حفاظا على صحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا خلال تلك المرحلة. 
 
و أشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن السلع سيتم توفيرها من خلال تلك المنافذ بأسعار مناسبة خاصة وان هناك إقبال كثيف على قطاع الخضروات والفاكهة، موضحا انه يتم التنسيق مع الشعب التجارية لضمان توفير كافة احتياجات المواطنين والتأكيد مع التجار لعدم منع اي تجمعات او زيادة في الكثافات من المواطنين اثناء شراء السلع. 
 
وأوضح ناصر انه جاري وضع آلية وتصور مناسب لطريقة عمل تلك الأسواق بما يقلل من فرص الاختلاط بين المواطنين اثناء شراء احتياجاتهم من تلك الأسواق وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة ذويهم وتنفيذ إجراءات السلامة التي حددتها منظمة الصحة العالمية بأن تكون المسافات بين الأفراد لاتقل عن متر حتي لا يتم انتقال العدوى بينهم، إضافة إلى توفير كمامات وقفازات للبائعين في تلك الأسواق واستخدام أساليب التعقيم المناسبة حفاظا على سلامة جميع المواطنين. 
 
والجدير بالذكر أن الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة عادل ناصر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أكدت  تأييدها دعمها لكافة الإجراءات التي تنفذها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لمواجهة ازمة فيروس كورونا.
 
 

الغرفة التجارية بالجيزة

الغرف التجارية

أخبار اقتصاد

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