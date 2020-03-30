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عملية تعقيم موسعة فى عجمان بالإمارات.. فيديو

الإثنين، 30 مارس 2020 01:35 م
عملية تعقيم موسعة فى عجمان بالإمارات.. فيديو الشيخ راشد بن حميد النعيمي ـ أرشيفية
إيمان حنا

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تواصل بلدية عجمان فى الإمارت، عملية التعقيم الموسعة لمواجهة وباء كورونا، والتي تأتي تطبيقاً لبرنامج "التعقيم الوطني" وخطة الدائرة الشاملة والمتكاملة الرامية لتطهير كافة مناطق الإمارة ومرافقها العامة وشوارعها الرئيسية. وفق وام.

وتستخدم بلدية عجمان في عملية التعقيم أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة، وتسخر صهاريج المياه المحملة بكيماويات التعقيم المعتمدة والصديقة للبيئة، ومركبات الغسيل وأجهزة الرش المحمولة ذات الكفاءة العالية، بالإ                                               ضافة جهاز التعقيم الأوتوماتيكي الذي يختص بتعقيم المناطق السكنية.

وقد قام الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بزيارات تابعة ميدانية يرافقه سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالدائرة، والشركاء الاستراتيجيون 

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي في تصريحات صحفية بالإجراءات التي تتخذها القيادة الرشيدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في الدولة ..وقال ان جملة التدابير التي اتخذتها دولة الامارات العربية المتحدة لمواجهة فايروس كورونا جذبت اهتمام العالم ولفتت أنظار الدول والحكومات الى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في سبيل القضاء علي الفيروس.

وأضاف ان دولة الامارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تدير أزمة كورونا بحرفية ومهنية بالغتين تتفوق بهما على اكثر دول العالم تطورا سعيا نحو تحقيق صحة وسلامة كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي وعي المواطنين والمقيمين بكافة الاجراءات التي تتخذها الدولة والحرص على الالتزام بها من اجل القضاء على هذا الوباء ..داعيا أفراد المجتمع الى الاستمرار في الالتزام بالإجراءات خاصة عدم الخروج من المنزل وعدم الاختلاط فيما بينهم والحفاظ على التباعد الاجتماعي حتى تنتهي هذه المحنة.

وانطلقت العملية من أمام مبنى إدارة الصحة العامة والبيئة، تحت إشراف كادر مؤهل تم تزويده بجميع وسائل وأدوات الوقاية والسلامة، وتمت العلمية بنجاح بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان والإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، وبالتنسيق مع شركات النظافة مثل مجموعة ايمز وشركة ألفاميد، واستمرت العملية حتى ساعات الصباح الباكر.


لامارات

عجمان

كورونا

تعقيم عجمان

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