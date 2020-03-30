عمان تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالى 179 حالة.. وشفاء 29 شخصا

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت وزارة الصحة فى سلطنة عمان، عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد – 19"، ليرتفع العدد الكلّى للحالات المسجلة فى السلطنة إلى 179 حالة.

وأشارت الوزارة العمانية، عبر حسابها على تويتر، إلى تماثل 29 حالة للشفاء من الفيروس المستجد.





وكان وزير الصحة بسلطنة عمان، الدكتور أحمد بن محمد السعيدى، كشف عن إمكانية اتخاذ بلاده قرارات أكثر صرامة فى التدابير الخاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفقا لما نقلته صحيفة الشبيبة العمانية.

وأضاف السعيدى، خلال لقاء مع التلفزيون الكويتي، أن السلطنة لم تقرر فرض حظر التجول إلى الآن، ولكن هناك إجراءات أصدرتها اللجنة العليا لمواجهة كورونا، منها تقليص عدد العاملين فى القطاع الحكومى إلى 70%، قائلا "ربما تشهد الاجتماعات المقبلة إصدار قرارات أكثر صرامةً".

ولفت السعيدى، إلى قرار إيقاف جميع الرحلات الدولية بالإضافة إلى الداخلية الذى بدأ تطبيقه اليوم الأحد.و دعى الوزير العمانى جميع المواطنين بالاستماع للإرشادات الطبية واتباعها، مُشيرًا إلى أن هناك سعيًا دائمًا للتثقيف والتوعية الصحية، مضيفا أن السلطنة ستصدر قرارات مشابهة لما اتخذتها دولة الكويت، و عبر عن سعادته بتناقص عدد الحالات فيها.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس الأحد، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع عدد المصابين إلى 167 فى السلطنة.

وفى وقت سابق قررت مطارات سلطنة عمان وقف جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية من وإلى كافة مطارات السلطنة، باستثناء رحلات محافظة مسندم ورحلات الشحن الجوي، وذلك حتى إشعار آخر.