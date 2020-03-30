عضو حزب العمال البريطانى: حالة تفاؤل فى لندن بعد قلة الوفيات بسبب كورونا

كتب أحمد عرفة

قال كايد عمر عضو حزب العمال البريطاني، إن هناك حالة تفاءل في بريطانيا خلال الفترة الراهنة، بعد قلة أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا المنتشرة في كل أنحاء المملكة المتحدة خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن أعداد الإصابات بالفيروس ما زالت حتى آلان كما هي لا تقل.



وأضاف عضو حزب العمال البريطاني، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن عدد الوفيات في بريطانيا تخطت الـ1400 وفاة، بينما حالات الإصابات تجاوزت الـ10 آلاف إصابة، مشيرا إلى أن أغلب الإصابات تتركز في العاصمة البريطانية لندن، موضحا أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى لا يشارك في المؤتمر الصحفى للحكومة نظرا لإصابته بفيروس كورونا.

ولفت عضو حزب العمال البريطاني، إلى أن الحكومة البريطانية، وجهت رسائل عبر الهاتف إلى مليون ونصف شخص في بريطانيا تطالبهم بضرورة البقاء في المنازل وعدم النزول إلى الشوارع لمحاولة السيطرة على فيروس كورونا.

وفى وقت سابق أكد عدد من الخبراء أن المرضى الذين يموتون حاليًا بسبب الفيروسات تاجية، في المملكة المتحدة، على المرجح أنهم أصيبوا منذ شهر تقريبًا به، وذل - قبل اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي.

وتحدث البروفيسور جيمس نايسميث ، مدير معهد روزاليند فرانكلين في جامعة أكسفورد ، عن وفاة 209 أشخاص آخرين من Covid-19 في المملكة المتحدة ، ليصل عدد القتلى في البلاد إلى 1228، كما يوجد حاليا 19522 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وقال وفقا لموقع"metro"، إنه "واثق" من أن إجراءات الإبعاد الاجتماعي التي وضعها رئيس الوزراء البريطانى، كما أن الزيادة اليومية في الوفيات ستتوقف ببطء.

وتابع البروفيسور نايسميث: "يمكن أن يستغرق الأمر أسبوعين من الإصابة حتى ظهور الأعراض، و تعد هذه الأعراض خفيفة لأكثر من 80٪ من الأشخاص ، وبالنسبة لعدد أقل بكثير ممن يصابون بأكثر الأمراض خطورة ، هناك حاجة إلى العناية المركزة بعد حوالي 10 أيام، و"وبالنسبة للأشخاص الذين لا يتعافون ويموتون ، تشير البيانات من الصين إلى أن ذلك يستغرق حوالي 4 أيام أخرى.