عالم باكستانى: سلالة الفيروس التاجى فى باكستان تختلف عن مثيلتها فى الصين

وكالات

كشف وزير العلوم والتكنولوجيا السابق وعالم الكيمياء الباكستانى، الدكتور عطاء الرحمن، فى حديث مع قناتى جيو وببلك الفضائيتين، عن أن سلالة الفيروس التاجى فى باكستان تختلف عن تلك التى ظهرت فى الصين موضحا أن السلالة الصينية لها كروموسومات مختلفة عن الشكل الباكستاني وهي أقوى من الفيروس في باكستان .

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال إن هذا الكشف ظهر خلال الابحاث التي جرت فى مركز جميل الرحمن لأبحاث الجينوم فى مدينة كراتشي وأن باكستان ستنشىء مختبرات للكشف عن الفيروسات المدمرة للبشر بمساعدة خبراء ألمان وصينيين .

وأشار إلى أن هناك سباقا عالميا لفهم الفيروس بشكل أفضل لتطوير لقاح أو علاج قبل أن يطغى الفيروس على الأنظمة الصحية ويشّل الاقتصاد العالمي .