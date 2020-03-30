طقس الخليج.. أمطار فى الامارات ونشاط للرياح بالسعودية ومعتدل بالبحرين

كتب وكالات

تشهد حالة الطقس فى دول الخليج حالة من الطقس المستقر نسبيا، اليوم الأثنين، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة، ومعتدلا فى البحرين و سقوط الأمطار فى الامارات.

السعودية



توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس بالسعودية لهذا اليوم نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الشرقية ،الرياض ، نجران ، الحدود الشمالية ، الجوف). فيما تكون السماء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-40 كمساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين و نصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية شرقية الى شمالية بسرعة 10-40 كمساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

البحرين



أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فى البحرين، أن الطقس المتوقع فى مملكة البحرين لهذا اليوم، سيكون معتدلاً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً.

الرياح: شرقية بوجه عام من 13 إلى 18 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً، ثم تتحول إلى شمالية من 15 إلى 20 عقدة بعد الظهيرة، وتحذر الإدارة من رياح قوية السرعة.

ارتفاع الموج: من 1 إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 30%.، شروق الشمس فى تمام الساعة 5:30 صباحاً والغروب عن الساعة 5:53 مساء.

الامارات

توقع " المركز الوطنى للأرصاد فى الامارات" أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لسقوط الأمطار خاصة شمالاً وشرقاً نهاراً، مع انخفاض فى درجات الحرارة .. يصبح رطبا ليلا و صباح "الثلاثاء" مع احتمال تشكل الضباب شرقاً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح .. جنوبية شرقية - جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية بعد الظهر 25 – 35 كمس تصل إلى 55 كمس أحياناً.

و يكون الموج فى الخليج العربى مضطربا إلى شديد الاضطراب .. و يحدث المد الأول عند الساعة 16:44 والمد الثانى عند الساعة 04:19 و الجزر الأول عند الساعة 10:28 والجزر الثانى عند الساعة 21:47 .

و فى بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 13:55 والمد الثانى عند 00:38 والجزر الاول عند الساعة 19:16 والجزر الثانى عند الساعة 07:50 .