اليوم السابع
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طرح ياميش رمضان الأسبوع المقبل بأسعار خاصة للمستهلك فى منافذ التموين بالمنيا

الإثنين، 30 مارس 2020 09:08 ص
طرح ياميش رمضان الأسبوع المقبل بأسعار خاصة للمستهلك فى منافذ التموين بالمنيا محمود فوزى مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال محمود فوزى الخياط مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمنيا ، إن جميع السلع الرئيسية من سمن وزيت وسكر متوافرة بجميع فروع الشركة الممتدة بمختلف مراكز المحافظة وبكميات كبيرة تكفى المحافظة أكثر من 3 شهور .

وأضاف أن جميع السلع متوفرة بـ18 فرع منتشر بمختلف المراكز من الشمال للجنوب ، موضحا أننا أوشكنا على استقبال شهر رمضان الكريم ولم يتبقى سوى أيام ، وتم توفير كميات كبيرة من ياميش رمضان بجميع الأنواع و سوف يتم الطرح للجمهور بدءا من الاسبوع القادم ، وبأسعار فى متناول المستهلك.
 
ولفت إلى أنه بسبب ظروف فيروس كورونا لن نقيم معرض أهلا رمضان الذى كان يقام كل عام وسوف يتم توزيع السلع والياميش داخل فروع الشركة بنفس أسعار المعرض ، وفى مدينة المنيا سوف يتم عرض الياميش فى 3 فروع ، وكذلك زيادة عدد العاملين بنسبه صغيرة وتوعية المواطنين بعدم التزاحم كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.
 
وأكد أن السلع متوفرة بكميات تغطى احتياجات المحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين والشركة القابضة ، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع الشركة القابضة لاستقبال المجمدات من لحوم وفراخ وسوف تصل الى الأفرع على الأسبوع القادم .
 
وقال مدير الشركة أننا تمكننا بالتنسيق مع وزارة التموين من الحصول على موافقة بتوزيع السلع التموينية من خلال فروعنا المنتشرة بمختلف المراكز وسوف يبدأ الصرف للمقررات التموينية من بداية شهر إبريل.
 
وعن مشروع جمعيتى أكد مدير عام الشركة ، أن جميع فروع جمعيتى وعددها 234 فرع على مستوى المحافظة سوف تتوافر بداخلها جميع أنواع السلع وياميش رمضان للتيسير على المواطنين ومنع التزاحم خاصة أن فروع جمعيتى منتشرة بالقرى.
 
بينما قال محمد خلف رئيس وحدة البيع بالشركة أن جميع السلع تم توفيرها وموجوده  بالشركة ، وتم اعداد نظام متكامل للبيع منعا للتزاحم المواطنين بمختلف الفروع .
 

 


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