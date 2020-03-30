اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 05:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

ضيق التنفس متى يكون من اعراض فيروس كورونا الجديد

الإثنين، 30 مارس 2020 04:00 ص
ضيق التنفس متى يكون من اعراض فيروس كورونا الجديد فيروس كورونا
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضيق التنفس من أعراض فيروس كورونا الشائعة إلى جانب الحمى والسعال الجاف، ولكن كيف تعرف حقًا أن ضيق التنفس لديك يرتبط بإصابتك بفيروس كورونا، ويتنفس الشخص البالغ حوالي 20 مرة في الدقيقة، أو 30.000 نفس في اليوم، لكن قد يحدث ضيق التنفس بسبب النشاط الزائد لكن إذا كان مزمنًا أو يحدث بدون سبب، فقد تكون لديك مشكلة مثل: فيروس كورونا وفى هذا التقرير نتعرف على متى يكون ضيق التنفس من اعراض فيروس كورونا، وفقاً لموقع sacbee.

ضيق التنفس 2
ضيق التنفس 

ضيق التنفس كأحد أعراض فيروس كورونا
 

ضيق التنفس من الاعراض الشائعة لفيروس كورونا، وفقاً لموقع صحيفة نيويورك تايمز أن فيروس كورونا يلهب الأغشية المخاطية للرئتين، مما يؤدي إلى إتلاف الحويصلات الهوائية التي تزود الأكسجين بمجرى الدم.

وقالت الدكتورة آمي كومبتون فيليبس، رئيس قسم العيادات في نظام بروفيدنس هيلث الصحي بأمريكا، "إذا أصبت بتورم في الرئة، فهذا يجعل من الصعب على الأكسجين الوصول عبر الغشاء المخاطي".

يمكن أن يتسبب التورم في تراكم السوائل والصديد والخلايا الميتة في الرئتين، مما يزيد من ضعف التنفس ويعرض المريض لخطر الإصابة بالالتهاب الرئوي.

ضيق التنفس 3
ضيق التنفس 

ضيق التنفس وكيف تعرف أنه من اعراض فيروس كورونا
 

قالت كلية الطب بجامعة هارفارد إن ضيق التنفس يشير بشكل أساسي إلى الشعور بضيق غير متوقع أو عدم القدرة على التنفس.

ووفقاً لموقعMayo Clinic ، ضيق التنفس غالبًا ما يوصف بأنه ضيق شديد في الصدر  أو صعوبة في التنفس أو شعور بالاختناق.

قال كريس كين، مريض الفيروس التاجي من واشنطن، "ما أثار قلقي نوعًا ما عندما شعرت أن فيلًا يقف فوق صدرى وهو ما جعل من الصعب التنفس."

إذا كان ضيق التنفس هو عرضك الوحيد، مع عدم وجود حمى أو سعال جاف ، فربما لا يكون لديك فيروس COVID-19،  ولكن لا يزال يجب فحصك من قبل الطبيب لمعرفة السبب إذا كانت مشكلة متكررة.

ضيق التنفس اعراض كورونا
ضيق التنفس اعراض كورونا

ضيق التنفس ومتى يجب طلب المساعدة الطبية؟
 

تنصح كلية الطب بجامعة هارفارد إذا وجدت أنك تتنفس بصعوبة أو تواجه صعوبة في التقاط أنفاسك في كل مرة أو إذا كان لديك ضيق تنفس مفاجئ وشديد ، خاصة إذا كنت تعاني أيضًا من الغثيان أو آلام في الصدر أو سعال جاف وحمى يجب أن تتصل بالعناية الطبية فوراً.

 


ضيق التنفس

ضيق التنفس وفيروس كورونا

فيروس كورونا

اسباب ضيق التنفس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

اختصاصات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى 7 نقاط

اختصاصات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى 7 نقاط

3 مبادرات هامة للتعليم العالى لمجابهة فيروس كورونا

3 مبادرات هامة للتعليم العالى لمجابهة فيروس كورونا

الأهرام للمجمعات الاستهلاكية: طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة وجميع السلع متوفرة

الأهرام للمجمعات الاستهلاكية: طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة وجميع السلع متوفرة

مكرم محمد: الالتزام بتوجيهات الحكومة يقلل من مخاطر كورونا.. ودور الإعلام مهم

مكرم محمد: الالتزام بتوجيهات الحكومة يقلل من مخاطر كورونا.. ودور الإعلام مهم

رئيس تمريض العزل بمستشفى حميات دمياط بعد تعافيها: خدوا بالكم من نظافتكم

رئيس تمريض العزل بمستشفى حميات دمياط بعد تعافيها: خدوا بالكم من نظافتكم

من البلكونة.. شوارع مدينة العاشر من رمضان خالية من السكان لمواجهة كورونا

من البلكونة.. شوارع مدينة العاشر من رمضان خالية من السكان لمواجهة كورونا

الصحة تقدم إرشادات وتعليمات لمقدمى الرعاية الصحية لحماية أنفسهم من كورونا

الصحة تقدم إرشادات وتعليمات لمقدمى الرعاية الصحية لحماية أنفسهم من كورونا

شروط التظلم على قرارات لجنة التصالح فى مخالفات البناء والمدة الزمنية

شروط التظلم على قرارات لجنة التصالح فى مخالفات البناء والمدة الزمنية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة