اليوم السابع
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ضبط 5 عاطلين لترويجهم المواد المخدرة بشبرا الخيمة

الإثنين، 30 مارس 2020 12:24 ص
ضبط 5 عاطلين لترويجهم المواد المخدرة بشبرا الخيمة حشيش-ارشيفية
القليوبية - نيفين طه

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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 5 عاطلين كونوا تشكيلين عصابيين لترويج المخدرات بشبرا الخيمة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

وكان تلقي اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من هشام سليم مدير مباحث القليوبية، بقيام ضباط مباحث قسم ثان وأول شبرا الخيمة بحملة أمنية لضبط مروجى المواد المخدرة وتم ضبط كل من "ع.ح" 31 سنة، عاطل، و"ع.ع" 20 سنة، عاطل، و"م.ح" 23 سنة، عاطل وبحوزتهم كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 450 جرام ومبلغ مالى 2800 جنيه وعدد 3هاتف محمول وعدد 3 سلاح ابيض " مطواه ".

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم اول شبرا الخيمة من ضبط كل من :"ح.ح"25سنه ،عاطل، و"ن.ا" 25سنة، ربة منزل وبحوزتهما كميه من الحشيش المخدر تزن حوالى 120 جرام وعدد  120  قرص مخدر ومبلغ مالى 1530 جنيه وعدد 2هاتف محمول  تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

كما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 8 عاطلين بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية بقيام ضباط مباحث القليوبية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة بدائرة مركزى القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وشبين القناطر وقليوب.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من "ا.د" 24 سنة، عاطل، و"ا.س" 31 سنة، عاطل وبحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 40 جراما ومبلغ مالى 500 جنيه وعدد 2 هاتف محمول.

كما تم ضبط "م ع ف" 19 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 3 طلقة من ذات العيار، و"ا. م. ج" 30 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 3 طلقة من ذات العيار، و"م.ف"32سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار، و"م.ع"31سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 3 طلقة من ذات العيار، و"ا.ج" 28 سته، عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار، و"م.ا"38سنه، عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.


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