ضبط 5عاطلين صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا ضرب وسرقة بقليوب وبنها

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 5 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا ضرب وسرقة بقليوب وبنها تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقي اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية،اخطار بقيام ضباط مباحث المديرية بشن حملة أمنية لضبط الأشخاص الصادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة الواجبة النفاذ.

وتمكنت الحملة من ضبط كلا من "ح.ص"30سنه، و"م.ع"28 سنه،عامل المطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 19357 لسنة 2019م جنح مركز بنها – سرقة، جارى تحرير المحضر اللازم ، و"ع.م"35سنه، و"ن.م"29سنه، المطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 22273 لسنة 2019م جنح مركز طوخ – ضرب واحداث اصابات تحرر عن ذلك المحضر رقم 37 أحوال المركز.

كما تم القبض على "و.ا"47سنه،عاطل ، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2617 لسنة 2020م جنح قسم قليوب – سرقة وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 18 أحوال القسم تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .