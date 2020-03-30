اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 04:26 م
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ضبط 5عاطلين صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا ضرب وسرقة بقليوب وبنها

الإثنين، 30 مارس 2020 04:25 م
ضبط 5عاطلين صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا ضرب وسرقة بقليوب وبنها متهم - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 5 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا ضرب وسرقة بقليوب وبنها تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
 
تلقي اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية،اخطار بقيام ضباط مباحث المديرية بشن حملة أمنية لضبط الأشخاص الصادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة الواجبة النفاذ.
 
وتمكنت الحملة من ضبط كلا من "ح.ص"30سنه، و"م.ع"28 سنه،عامل المطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 19357 لسنة 2019م جنح مركز بنها – سرقة، جارى تحرير المحضر اللازم ، و"ع.م"35سنه، و"ن.م"29سنه، المطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 22273 لسنة 2019م جنح مركز طوخ – ضرب واحداث اصابات  تحرر عن ذلك المحضر رقم 37 أحوال المركز.
 
كما تم القبض على "و.ا"47سنه،عاطل ، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2617 لسنة 2020م جنح قسم قليوب – سرقة  وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 18 أحوال القسم تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

كما ألقى ضباط مباحث القليوبية القبض على 9 عاطلين بحوزتهما كمية من الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة بطوخ والخانكة وقليوب وشبرا الخيمة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية بقيام ضباط مباحث القليوبية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة بطوخ وقليوب وشبرا الخيمة،والخانكة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من "ا.م"21 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 360 جنيه و2 هاتف محمول ،و"ح.ف" 27 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن مطموسة الأرقام، و10 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى 1050 جنيه وهاتف محمول.

كما تم ضبط "ص.ع" 54 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 9 طلقة من ذات العيار، و"م.ط" 29سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 30 جرام ومبلغ مالى 250 جنيه وهاتف محمول و"م.ع"32سنة، عاطل، وبحوزته سلاح ناري طبنجة معدلة تركى بخزينتها طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 180 جرام ومبلغ مالي 120 جنيه وهاتف محمول ،و"م.ا"32 سنة، عاطل وبحوزته سلاح ناري طبنجة ماركة برتا عيار 8.5 مم مطموسة الأرقام و 4 طلقة من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 4 كيلو جرام ومبلغ مالى 400 جنيه وهاتف محمول.

كما تم ضبط و"م.ش" 41 سنة، عاطل وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلى الصنع و3 طلقة من ذات العيار، و"م.ص" 29 سنة ، عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلي الصنع و2 طلقة من ذات العيار ،و"ح.ا" 40 سنة، عاطل وبحوزته 2 سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و5 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى 1200 جنيه و2 هاتف محمول وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.   

 

 


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