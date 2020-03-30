اليوم السابع
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ضبط 41 قضية تموينية من بينها بيع كمامات ومطهرات فى سوهاج

الإثنين، 30 مارس 2020 08:23 ص
ضبط 41 قضية تموينية من بينها بيع كمامات ومطهرات فى سوهاج حملة أمنية - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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وجهت الأجهزة الأمنية فى سوهاج ، حملة تموينية مكبرة بإشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن ، وترأسها العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين ، والمقدم محمد اللبيشى وكيل مباحث التموين ، وذلك من أجل تحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل .

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط " محمود ع ب س " 27 سنة صاحب فرش لبيع المستلزمات الطبية ويقيم مركز الغنايم أسيوط ، لحيازته وعرض كمية من الكحول والكمامات مجهولة المصدر بدون فواتير ، بقصد الغش والتدليس مستغلاً حاجة المواطن لتلك المنتجات ، وتم ضبط " 100 " لتر كحول مغشوش و " 600 " كمامة مغشوشة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات ، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق فى الواقعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط " 7 " قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 6 " قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز ، وقضايا" 5 " قضية عدم نظافة أوانى العجين بالمخبز ، و" 8" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 6 " قضايا عدم تقديم الاخطار الشهرى عن كميات البوتاجاز وجارى الاستمرار فـى القيام بحملات مماثله .

يذكر أن مديرية أمن سوهاج ، بإشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن ، وجهت أمس حملة تموينية مكبرة على الأسواق ، ترأسها العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين ، والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة ، وذلك لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 38 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط " محسن ع ع م " 57 سنة صاحب محل مستلزمات طبية ، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لحيازته وعرض كمية من الكمامات مجهولة المصدر بدون فواتير بقصد الغش والتدليس وتم ضبط عدد " 416" كمامة .

وتم ضبط "فتحى ا ع ع " 43 سنة صاحب مخبز بلدى ، ويقيم دائرة مركز سوهاج ، لتجميعه كمية من البطاقات التموينية بدون وجه حق بقصد الإستيلاء على الدعم وتم ضبط " 118" بطاقة تموينية .

وأنهت الحملة أعمالها بضبط " 5 " قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 5 " قضايا عدم أنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و " 5 " قضايا عدم صرف بدون خبز للمواطنين و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية.

 

 


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