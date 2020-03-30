ضبط 32 قطعة سلاح وتنفيذ 2020 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بسوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير الأمن ورئاسة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية حملة أمنية مكبرة أستهدفت حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة وتجار المواد المخدرة.

جاءت الحملة فـى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

اشترك فى الحملة ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة بندقية إسرائيلى عيار 7.62 ×51 وبندقية آلية عيار 7,62× 39 و8 بندقية خرطوش عيار 12 و 14 فرد روسى محلى الصنع وفرد خرطوش عيار 12محلى الصنع و7 قطع سلاح أبيض بإجمالى 32 قطعة سلاح متنوعة.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات 96 قرص لعقار التامول المخدر ومبلغ مالى وقدره 480 2و هاتف محمول وبحوزة سيد م م س مزارع ومقيم مركز طهطا وأحمد ع م س 45 سنة عامل ومقيم دائرة مركز جهينة وذلك اثناء إستقلالهما السيارة رقم محدده ملا كى سوهاج قيادة الثانى بمواجهتهما أعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما و20 لفافة لجوهر الافيون المخدر تزن حوالى (20) جرام وهاتف محمول ومبلغ مالى 130 جنية حيازة المتهم عماد ح ق م 35 سنة عامل ومقيم دائرة مركز أخميم وبمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد "2020 " حكما قضائيا متنوعا وفـى مجال التموين تم ضبط 41 قضية تموينية منها ضبط " 7 " قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 6 " قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و" 5 " قضايا عدم نظافة أوانى العجين بالمخبز و" 8" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 6 " قضايا عدم تقديم الاخطار الشهرى عن كميات البوتاجاز وقضية حيازة سلع مجهولة المصدر وجارى الاستمرار فـى القيام بحملات مماثلـه.