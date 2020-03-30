ضبط 261 هارب من أحكام وعاطلين بأسلحة وتحرير 758 مخالفة انتظار خاطئ بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 252 محكوم عليهم، و12 حكما جنائيا، خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 252 محكوما عليهم بإجمالى 7018 أحكام منفذة "771 حكمًا جزئيًا و181حكمًا مستأنف"، وتحصيل 6003 غرامات، وتحرير 52 مخالفة.

كما تم شن حملة مرورية بالطرق العامة والرئيسية بالمحافظة،وأسفرت الحملة عن تحرير 1253 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية وتحرير 758 مخالفة، انتظار خاطئ، 222 تصالح فورى، وسحب 30 دراجة نارية وحجز 16دراجات، وتحصيل مبلغ 33000.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، برئاسة العقيد احمد سليم، تم ضبط 22 قضية تموينية، شملت قضية سلع منتهية الصلاحية، وقضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و13 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، وقضية بمجال الغش التجارى ومصانع غير مرخصة وقضية حجب سلع واحتكار وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

كما ألقى ضباط مرور شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، القبض على عاطلين، وهرب آخر، بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش خلال حظر التجوال وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمان وجاري ضبط المتهم الهارب وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية ،بضبط عاطلين وهروب اخر بكمية من الحشيش المخدر وقت حظر التجوال بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

جرى إخطار العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، وبالانتقال والفحص تبين تمكن الرائد محمد السيسى ضابط بوحدة مرور شبرا الخيمة بضبطه تاكسي وبداخلة كلا من "م.خ"36سنة، سائق، "ا.م"31 سنة ،عاطل وأخر يدعي "ا.ح" 30 سنة، عاطل تمكن من الهرب أثناء ضبطهم خلال وقت فرض حظر التجوال بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وبحوزتها 22 فرش حشيش ومبلغ مالى 16700 وعدد اثنان هاتف محمول تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما ألقى ضباط مباحث القليوبية القبض على 9 عاطلين بحوزتهما كمية من الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة بطوخ والخانكة وقليوب وشبرا الخيمة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية بقيام ضباط مباحث القليوبية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة بطوخ وقليوب وشبرا الخيمة،والخانكة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من "ا.م"21 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 360 جنيه و2 هاتف محمول ،و"ح.ف" 27 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن مطموسة الأرقام، و10 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى 1050 جنيه وهاتف محمول.

كما تم ضبط "ص.ع" 54 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 9 طلقة من ذات العيار، و"م.ط" 29سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 30 جرام ومبلغ مالى 250 جنيه وهاتف محمول و"م.ع"32سنة، عاطل، وبحوزته سلاح ناري طبنجة معدلة تركى بخزينتها طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 180 جرام ومبلغ مالي 120 جنيه وهاتف محمول ،و"م.ا"32 سنة، عاطل وبحوزته سلاح ناري طبنجة ماركة برتا عيار 8.5 مم مطموسة الأرقام و 4 طلقة من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 4 كيلو جرام ومبلغ مالى 400 جنيه وهاتف محمول.

كما تم ضبط و"م.ش" 41 سنة، عاطل وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلى الصنع و3 طلقة من ذات العيار، و"م.ص" 29 سنة ، عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلي الصنع و2 طلقة من ذات العيار ،و"ح.ا" 40 سنة، عاطل وبحوزته 2 سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و5 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى 1200 جنيه و2 هاتف محمول وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.