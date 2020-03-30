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ضبط شخص سخر من جهود فرق التعقيم الوطنى بإمارة الشارقة

الإثنين، 30 مارس 2020 06:10 م
ضبط شخص سخر من جهود فرق التعقيم الوطنى بإمارة الشارقة الشرطة الإماراتية
كتب محمد عبد المجيد

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قبضت شرطة إمارة الشارقة بالإمارات، على شخص نشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهو يسخر من جهود فرق برنامج التعقيم الوقائى بأحد أحياء مدينة الشارقة، كما أظهر مقطع الفيديو سخرية هذا الشخص من سكان تلك المنطقة.
 
و وفقا لما نشر على موقع "الرؤية" الإماراتى، أكدت شرطة الشارقة، أنها لن تتهاون مع أى تصرفات تسيء أو تسعى لعرقلة الإجراءات والتدابير المطبقة لحماية المجتمع أو الانتقاص من قيمة الأعمال التى يقوم بها المكلفون بتنفيذ البرامج الوقائية فى كل المواقع، سواء بالقول أو الفعل أو بأى شكل من الأشكال، أو أى شخص يُقدم على إهانة أفراد المجتمع أو السخرية منهم بأى طريقة كانت، مشيرة إلى أن الشخص المعنى ستتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
 
وتنوه شرطة الشارقة، بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى شخص يقوم بنشر أى مواد أو عبارات مسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو أى وسيلة أخرى.
 

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فيروس كورونا

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