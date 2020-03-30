صور.. مدير "بنها الجامعى": تعقيم وتطهير كل أقسام المستشفى لمواجهة "كورونا"

القليوبية نيفين طه

أجرى الدكتور طارق العيسوى مدير مستشفى بنها الجامعى اليوم الاثنين، جولة تفقدية لكافة الأقسام العلاجية داخل المستشفيات مرورا بالاستقبال والعناية المركزة الجديدة لمتابعة سير العمل بالأقسام العلاجية .

وأكد "العيسوي" ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة الظروف الطبية الراهنة والتعاون من أجل تقديم خدمة طبية متميزة وتواجد الطاقم الطبى أطباء وتمريض على رأس العمل من أجل سرعة التعامل مع المرضى والمترددين على المستشفيات، ورافقه فى جولته اليوم رئيس هيئة التمريض ومدير المعاونين الإداريين والأمن الإدارى بالمستشفيات.

وأشار مدير مستشفى بنها الجامعي، إلى أن جميع العاملين بالمستشفى يعملون على قدم وساق من أجل تقديم كافة الخدمات الطبية والأدوية لهم بسهولة ويسر، مع الاستمرار المتواصل بعمليات التعقيم والتطهير بجميع اقسام المستشفى وأيضا عمليات التعقيم للمترددين على المستشفى حفاظا على سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت إدارة مستشفى بنها الجامعي، أنه لا يوجد نقص فى المستلزمات الطبية بالمستشفى، وأشار الدكتور طارق العيسوى مدير مستشفى بنها الجامعي، فى تصريحات صحفية إلى أن العمل يتم فى المستشفى على قدم وساق لتوفير كافة الخدمات الطبية للمترددين على المستشفى .

وتابع مدير المستشفى، أنه لا صحة من نقص الواقيات الشخصية أو أى مستلزمات طبية بجانب أن المستشفى بدأت بالفعل بمشاركة ومساهمة بعض افراد ومؤسسات من المجتمع المدنى بالتبرع للمستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة لها طبقا للمواصفات اللازمة، كما أن المستشفى بكافة العاملين بها حريصة فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وحماية جميع العاملين والمرضى والمترددين على المستشفيات.

وأعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عن عدة إجراءات احترازية قامت بها إدارة مستشفى بنها الجامعى بإشراف الدكتور مصطفى القاضى رئيس مجلس إدارة المستشفى والدكتور طارق العيسوى المدير التنفيذى للمستشفى منها المرور الدورى والمستمر للتوعية بخطر انتشار فيروس كورونا المستجد والتأكيد على اتباع تعليمات وزارة الصحة فى النظافة الشخصية وطرق التعامل مع المرضى وطرق مكافحة العدوى وإجراءات السلامة والصحه المهنيه بجانب تعقيم العيادات الخارجيه بالمستشفيات بالتعاون مع وحده الأزمات والكوارث بالجامعة.

وأشار إلى أنه تم إخلاء الزائرين والغاء الزيارة من المستشفيات ومنع الزيارة طبقا لقرار وزير التعليم العالى بالتعاون مع الأمن الإدارى حفاظا على صحة المرضى .



جانب من جولة مدير مستشفى بنها الجامعى



جانب من جولة مدير مستشفى بنها الجامعى