اليوم السابع
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صور.. مدير أمن الأقصر وسكرتير المحافظة يتابعان تطبيق حظر التجوال وحملات النظافة

الإثنين، 30 مارس 2020 11:41 م
صور.. مدير أمن الأقصر وسكرتير المحافظة يتابعان تطبيق حظر التجوال وحملات النظافة مدير أمن الأقصر وسكرتير المحافظة يتابعان تطبيق حظر التجوال
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد اللواء أشرف موافي، سكرتير عام محافظة الأقصر، مساء اليوم الإثنين، جولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر، وذلك في إطار المتابعة اليومية لتطبيق قرار حظر التجوال، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، حيث شارك في الحملة مدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ورئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، ومستشار المحافظة للمشروعات المهندس أسعد مصطفى، والمقدم خالد الغول وكيل الإدارة العامة لشرطة المرافق بالأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الجولة تمت متابعة إلتزام المواطنين بقرار حظر التجوال، وتنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، كما تم متابعة أعمال النظافة وإزالة النفايات أولاً بأول، واستمرار أعمال الرش والتعقيم والتطهير بالشوارع، حيث تم التأكيد خلال الجولة على رؤساء الأحياء، بالمتابعة الميدانية الدورية وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وتلافي كافة الملاحظات التى تمت خلال الجولات السابقة.

وشملت الجولة مناطق وشوارع كورنيش النيل وميدان صلاح الدين والتليفزيون وموقف أرمنت وأحمد عرابي وحي شرق وحي المطار ومنشاة العماري والمنشية وصلاح سالم وأبو الجود وشارع مدرسة الصنايع.

وكانت قد أعلن اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة أعمال استكمال التطهير الشامل على مستوى محافظة الأقصر، وذلك استمرار حملات التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والمدن كإجراء وقائى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم بمواصلة حملات التعقيم والتطهير بكافة أنحاء المحافظة لحماية المواطنين من العدوى بالفيروس.

1 مدير أمن الأقصر وسكرتير المحافظة يتابعان تطبيق حظر التجوال
مدير أمن الأقصر وسكرتير المحافظة يتابعان تطبيق حظر التجوال

 

جولات المسئولين لمتابعة حملات النظافة بالشوارع
جولات المسئولين لمتابعة حملات النظافة بالشوارع

 

قيادات الاقصر خلال جولاتهم بتطبيق حظر التجوال
قيادات الاقصر خلال جولاتهم بتطبيق حظر التجوال

 


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