صور.. محلات كفر الشيخ تغلق فى المواعيد المحددة وتحرير محاضر للمخالفين

كفر الشيخ – محمد سليمان

أغلقت المحال فى سادس أيام الحظر بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الاثنين، تنفيذا لقرار غلق المحال من الساعة 5 مساءً حتى الـ6 صباحًا فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، والذى فرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحرر رجال الشرطة فى عدد من مدن المحافظة، محاضر للمخالفين من أصحاب المحال، وتم تشميع المحال بالشمع الأحمر، لمخالفاهم قرار غلق المحال فى الساعة الخامسة مساء، مما دفع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، بتوجيه الشكر لأصحاب المحال على التزامهم، ومناشدة المخالفين بالالتزام عند الانتهاء من غلق محالهم خلال المدة القانونية للمخالفين.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الوقائية فى مجابهة فيروس كورونا من أجل سلامتهم والحد من انتشار الفيروس، مشيدًا بالتزام أصحاب المنشات التجارية والمحال بتنفيذ قرار الغلق.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إغلاق المحال التجارية بالمحافظة، فى سادس أيام الحظر، من الـ 5 مساءً حتى الـ 6 صباحًا، موجهاً بالمرور والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية، والحرفية، والمقاهي، والكافتريات، والنوادى الرياضية، وجميع الصالات الرياضية، عدا محلات السوبر ماركت، والصيدليات، والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بكفرالشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على التنسيق والتعاون الكامل والمستمر لتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية فى مجابهة فيروس كورونا من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس.



محلات كفر الشيخ تغلق فى المواعيد المحددة



محلات كفر الشيخ تغلق فى المواعيد المحددة