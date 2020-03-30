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صور.. محافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام المواطنين بحظر التجوال لمواجهة كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 07:56 م
صور.. محافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام المواطنين بحظر التجوال لمواجهة كورونا شوارع كفر الشيخ خلال حظر التجوال
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، شوارع مدينة كفر الشيخ، لمتابعة تطبيق الحضر والتزام الأهالى بالقرار، فتفقد المحافظ شوارع وأحياء شرق وغرب مدينة كفر الشيخ، كما تلقى المحافظ تقارير من رؤساء المدن بالتزام المواطنين بقرار الحظر.

 

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، بالتزام وانتظام مواطنى المحافظة بقرار حظر التجوال لليوم السادس على التوالي، ضمن الإجراءات الجادة التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد، وذلك ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى إطار خطة الدولة والاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره.

 

وشدد محافظ كفر الشيخ، بتطبيق نظام حظر التجوال بكل حزم وفقًا للتعليمات التى وضعتها الحكومة المصرية، حرصًا على صالح أسرهم وأبنائهم حتى يتم عبور هذه المرحلة العصيبة بسلام، لافتاً أن تطبيق الحظر يهدف إلى الحد من تحركات المواطنين غير الضرورية.

 

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالدور الذى تقوم به الأجهزة الأمنية فى متابعة التزام المواطنين بتعليمات الحظر، والتنسيق المستمر مع القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية فى التعامل مع أية حالات طارئة، والتكاتف المستمر بين كافة الجهات ذات الصلة لمُحاصرة انتشار ڤيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مؤكداً أن ما يحدث من التزام الحظر دليل وعى تام عند المواطنين لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

 

شوارع كفر الشيخ خلال حظر التجوال (1)
شوارع كفر الشيخ خلال حظر التجوال

 

شوارع كفر الشيخ خلال حظر التجوال (2)
شوارع كفر الشيخ خلال حظر التجوال 

 

شوارع كفر الشيخ خلال حظر التجوال (3)
شوارع كفر الشيخ خلال حظر التجوال 

 

شوارع كفر الشيخ خلال حظر التجوال (4)
شوارع كفر الشيخ خلال حظر التجوال

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