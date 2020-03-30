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صور.. مجلس مدينة الأقصر يواصل حملات الرش والتعقيم والنظافة بأحياء المدينة

الإثنين، 30 مارس 2020 01:02 ص
صور.. مجلس مدينة الأقصر يواصل حملات الرش والتعقيم والنظافة بأحياء المدينة حملات الرش والتعقيم والنظافة بأحياء مدينة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن رئيس مدينة الأقصر، أنه يجرى إستمرار أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحيوية والشوارع، حيث تم مساء أمس الأحد، إستكمال تطهير شوارع ونجوع حي المطار كاملاً بمنطقة المطار، وذلك في إطار الجهود المستمرة لإظهار مدينة الأقصر بالصورة التي تليق بأهالينا والتعاون المشترك بين مجلس مدينة الأقصر ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين داخل نطاق مدينة الأقصر، حيث أن المواطن هو الشريك الأصيل في رسم هذه الصورة الرائعة، وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، على أنه استهدفت الحملات للتعقيم والتطهير المناطق التالية:- (نجوع الدقايق والكولة ونجع العرب وريان وغنيم وسليمان وعطيتو ونجع عبد العاطى وانتهت بشارع منشأة العماري الرئيسي ونجع العوابد بالإضافة إلى أعمال حملة النظافة بالوردية الليلية واستهدفت الكوبري العلوي وامتداد أكمنة يسي والعمارى الطريق السريع)، وذلك لرفع كمية من مخلفات القصب وذلك في اليوم الخامس من أيام حظر التجول.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن أعمال التعقيم والرش تتم بالتنسيق بين مجلس المدينة  ومؤسسة فرحة تجمعنا للتنمية الشاملة وحملة المدينة لافتا إلى أن الصورة لم تكتمل الا بالتعاون المثمر مع المواطنين وقد أظهرت الصورة اليوم معدنهم الأصيل من خلال المشاركة في أعمال الرش والتعقيم، مشيراً إلى إستمرار أعمال التطهير والتعقيم وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "COVID 19"، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 

أعمال التعقيم والتطهير مستمرة بشوارع الأقصر
أعمال التعقيم والتطهير مستمرة بشوارع الأقصر

 

العمل على قدم وساق فى تطهير شوارع الأقصر وتعقيمها
العمل على قدم وساق فى تطهير شوارع الأقصر وتعقيمها

 

جانب من حملات النظافة والتجميل بالاقصر
جانب من حملات النظافة والتجميل بالاقصر

 

حملات الرش والتعقيم والنظافة بأحياء المدينة
حملات الرش والتعقيم والنظافة بأحياء المدينة

 

مجلس مدينة الأقصر يواصل حملات الرش والتعقيم والنظافة
مجلس مدينة الأقصر يواصل حملات الرش والتعقيم والنظافة

 


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