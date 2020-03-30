صور.. مبادرات من شباب الأقصر لتطهير المنازل بالجهود الذاتية

الأقصر – أحمد مرعى

إستكمل شباب محافظة الأقصر من مبادراتهم المميزة لدعم المجتمع ومساندة الدولة فى مكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمصر، وذلك بإنطلاق شباب قرى ونجوع مدينة البياضية شرق المحافظة فى مبادرة لتطهير المنازل والشوارع بالجهود الذاتية وتعقيمها بالكامل لمواجهة الفيروس، بمشاركة من الشباب والأطفال والكبار بالقرية على قلب رجل واحد لدعم حملات وخطط التطهير والتعقيم اليومية للمنشآت والمنازل والشوارع.

وفى مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، إنطلق شباب قرية الرواجح بالمدينة، فى أعمال تعقيم منطقة الرواجح بالجهود الذاتية بالتكاتف المجتمعى فيما بينهم، حيث يقول أسامة عبد الغنى إبن مدينة القرنة، أن كافة أهالى القرى إنطلقوا فى جمع أموال فيما بينهم لتوفير المواد المطهرة والكلور والمياة وأدوات الرش والتعقيم المختلفة، وذلك لتعقيم منازلهم وشوارعهم وكافة الأسطح المتوقع ملامسة الأطفال لها خلال اللهو لحماية الجميع من إنتشار كورونا.

وكان قد إستكمل رجال مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر بقيادة المهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، حملات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت الحيوية والشوارع وغيرها، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لكافة رؤساء المدن والقرى بضرورة مواصلة تنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19، ولتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا بالتنسيق مع جميع الجهات لرش وتعقيم جميع المناطق الحيوية بالمدينة والقرى، قامت الأجهزة التنفيذية بتوماس وعافية بأعمال رش وتعقيم المصالح الحكومية والخدمية بتوماس وعافية، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من خطر إنتشار العدوى.

وأكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، على أنه تم التنسيق مع الإدارة البيطرية بإسنا لرش وتعقيم جميع المناطق الحيوية بالمركز وتم تعقيم ورش بأيادى رجال وحدة العضايمة البيطرية الأماكن الآتية: "وحدة التضامن بالعضايمة – نقطة الإسعاف – مركز الشباب – الوحدة الصحية – مكتب القصب – مكتب البريد – الجمعية الزراعية"، مشدداً على أن الإدارة البيطرية والإدارة الزراعية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمركز، تواصل مجهوداتها لإستكمال باقي المركز في أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت الحيوية والمؤسسات الحكومية على مستوى المركز والقرى التابعة.



مبادرات من شباب القرنة والبياضية لتطهير المنازل والشوارع



الكبار يشاركون الشباب فى مبادرات التعقيم



أهالى الأقصر خلال التعقيم بالجهود الذاتية لمنازلهم