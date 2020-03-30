اليوم السابع
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صور.. مأساة عامل وأسرته بسوهاج يعيشون فى غرفة بلا مرافق وينامون على الأرض

الإثنين، 30 مارس 2020 06:00 ص
صور.. مأساة عامل وأسرته بسوهاج يعيشون فى غرفة بلا مرافق وينامون على الأرض مأساة عامل وأسرته بسوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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داخل غرفة واحدة مبنية من الطوب البلوك بلا مرافق بقرية سفلاق التابعة لمركز ساقلته بمحافظة سوهاج تعيش أسرة مكونة من 3 أفراد لا يجدون شيئا وينامون على الأرض فى هذه الغرفة والتى لا يوجد بها مياه أو كهرباء واحيانا لا يجدون قوت يومهم وينتظرون من يساعدهم من الجيران فكل دخل الأسرة 320 جنيها معاش تكافل وكرامة .

مأساة عامل وأسرته بسوهاج (1)

الأب محمد على محمود 55 سنة لا يعمل ولديه ابن واحد ولا يستطيع الإنفاق على أسرته  فهو يعيش فى هذا المنزل منذ سنوات بلا مرافق ومسقوف بالخشب فلا يوجد مياه أو كهرباء أو اى خدمات بل ينامون على الأرض حيث لا يوجد لديهم سوى سرير واحد فقط محطم من جميع الجوانب بالإضافة الى أنه لا يعمل وينتظر المساعدات من أهل الخير والجيران وكل ما يطلبه مساعدات شهرية من المسئولين بمديرية التضامن الاجتماعي وشراء بعض الأثاث لهم حيث أنهم يعيشون عيشة غير آدمية بالإضافة الى إدخال المرافق.

مأساة عامل وأسرته بسوهاج (2)

مأساة عامل وأسرته بسوهاج (3)

انتقل "اليوم السابع" إلى قرية سفلاق التابعة لمركز ساقلته بمحافظة سوهاج وتحدث مع الأب محمد على محمود 55 سنة عامل أرزقى فقال انه يعيش معيشة صعبة للغاية فهو لا يعمل ويتقاضى معاش تكافل وكرامة 320 جنيها لا تكفى لسد احتياجات أسرته ولا يوجد من يساعده فى ظل ظروفه القهرية .

مأساة عامل وأسرته بسوهاج (4)

ويضيف محمد أنه يعيش معيشة غير آدمية فى منزل مكون من غرفة واحدة فقط مبنى من الطوب البلوك وبداخله بعض الأواني القديمة وسرير  محطم جوانبه لا ينامون عليه مما يضطرهم الى النوم على الأرض فى مكان مليء بالحشرات والأتربة بالإضافة إلى أن السقف من الخشب ولا توجد بالغرفة أى مرافق من مياه او كهرباء مناشدا المسئولين بمديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج بمساعدتهم شهريا وادخال المرافق لهم لكى يستطيعوا أن يعيشوا مثل البنى ادمين وكذلك الجمعيات الخيرية بشراء بعض الأثاث لهم لكى ينامون على سرير ولا ينامون على الأرض حيث أنهم يعانون أشد المعاناة ولا يشعر بهم أحد وفى بعض الأحيان لا يجدون قوت يومهم وينتظرون المساعدة من الجيران . 

للتواصل ت رقم 01229619842

 

 

مأساة عامل وأسرته بسوهاج (5)
مأساة عامل وأسرته بسوهاج (5)

 

مأساة عامل وأسرته بسوهاج (6)
مأساة عامل وأسرته بسوهاج (6)

 

مأساة عامل وأسرته بسوهاج (7)
مأساة عامل وأسرته بسوهاج (7)

 

مأساة عامل وأسرته بسوهاج (8)
مأساة عامل وأسرته بسوهاج (8)

 

 

سوهاج

التضامن الاجتماعى

سفلاق

المرافق

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