صور.. كوريا الشمالية تعلن اختبرها بنجاح قاذفات صواريخ متعددة الفوهات

سول (رويترز)

قالت وسائل إعلام رسمية، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية أجرت أحدث تجربة لقاذفات صواريخ ضخمة متعددة الفوهات، وإن التجربة كانت ناجحة.

وأطلقت كوريا الشمالية أمس صاروخين باليستيين قصيرى المدى على ما يبدو فى المحيط قبالة ساحلها الشرقى فى أحدث تجربة فى سلسلة غير مسبوقة من عمليات الإطلاق نددت بها كوريا الجنوبية بوصفها "غير لائقة" فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا فى العالم.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية فى كوريا الشمالية إن التجربة كانت تهدف إلى اختبار الخصائص الاستراتيجية والفنية "لقاذفات الصواريخ العملاقة المتعددة الفوهات" التى تمت تجربتها عدة مرات منذ أغسطس، تحت إشراف الزعيم كيم جونج أون تمهيدا لنشرها.

وأضافت الوكالة أن التجربة "أجريت بنجاح"، وكانت تلك رابع جولة من التجارب هذا الشهر منذ أن أجرت كوريا الشمالية تدريبات عسكرية واستأنفت التجارب الصاروخية بعد توقفها ثلاثة أشهر.

ويشير ذلك إلى التقدم فى تطوير بيونج يانج للأسلحة فى الوقت الذى تعثرت فيه المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.



الصواريخ عقب تفجيرها